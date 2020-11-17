У Краматорську чинний мер програв вибори в другому турі

У Краматорську на Донеччині у другому турі виборів на посаду мера більшість голосів отримав один із директорів "Енергомашспецсталі", безпартійний Олександр Гончаренко.

Джерело: Громадянська мережа "Опора"

Деталі: Розрив між кількістю голосів, відданих мешканцями міста за кандидатів, склав більше ніж 17%.

Явка виборців у день "другого туру" склала 23,14%.

Загальний розподіл голосів наступний:

Олександр Гончаренко - 57,85% (18 686 виборців);

Андрій Панков (чинний мер Краматорська) - 40,47% (13 070 виборців).

У голосуванні взяли участь 32 296 виборців, а загальна кількість виборців у Краматорську, за даними сайту ДРВ, станом на 31 жовтня 2020 року складає 122 881 осіб.

Гончаренко - 1974 року народження, самовисуванець, безпартійний, працює на посаді директора з маркетингу та збуту ПАТ "Енергомашспецсталь".

Протягом останніх двох тижнів перед повторним голосуванням кандидату виказали підтримку такі осередки політичних партій, як "Слуга народу", "Опозиційна платформа "За життя", а також "Партія Максима Єфімова "Наш Краматорськ".

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