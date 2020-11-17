У Краматорську чинний мер програв вибори в другому турі
У Краматорську на Донеччині у другому турі виборів на посаду мера більшість голосів отримав один із директорів "Енергомашспецсталі", безпартійний Олександр Гончаренко.
Джерело: Громадянська мережа "Опора"
Деталі: Розрив між кількістю голосів, відданих мешканцями міста за кандидатів, склав більше ніж 17%.
Явка виборців у день "другого туру" склала 23,14%.
Загальний розподіл голосів наступний:
Олександр Гончаренко - 57,85% (18 686 виборців);
Андрій Панков (чинний мер Краматорська) - 40,47% (13 070 виборців).
У голосуванні взяли участь 32 296 виборців, а загальна кількість виборців у Краматорську, за даними сайту ДРВ, станом на 31 жовтня 2020 року складає 122 881 осіб.
Гончаренко - 1974 року народження, самовисуванець, безпартійний, працює на посаді директора з маркетингу та збуту ПАТ "Енергомашспецсталь".
Протягом останніх двох тижнів перед повторним голосуванням кандидату виказали підтримку такі осередки політичних партій, як "Слуга народу", "Опозиційна платформа "За життя", а також "Партія Максима Єфімова "Наш Краматорськ".
Передісторія:
- 15 листопада відбувся другий тур голосуванняна виборах міських голів в Одесі, Херсоні, Луцьку, Сумах, а також в Українці Київської області, Камʼянець-Подільському, що на Хмельниччині, та в Краматорську Донецької області.
- Кам'янець-Подільська міська територіальна виборча комісія встановила результати другого туру на виборах мера, згідно з якими переміг висуванець від ВО "Свобода" Михайло Посітко.
- В Українці переміг кандидат від "Європейської солідарності" Олександр Туренко.
- На виборах міського голови Херсона у другому турі переміг Ігор Колихаєввід "Партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити".
- Нинішній мер Одеси Геннадій Труханов перемагає у всіх районах міста на другому турі виборів міського голови.