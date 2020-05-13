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Тищенко отрицает, что говорил с Зеленским о "Велюре"

Среда, 13 мая 2020, 07:39

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко утверждает, что не имел "жесткого разговора" с президентом Владимиром Зеленским после скандала с его рестораном "Велюр".

Источник: интервью УП "Николай Тищенко: У меня нет конкурентов. Не доросли еще до конкуренции со мной"

Детали: На вопрос, действительно ли Зеленский говорил с ним о опубликованной журналистами информации о работе "Велюра" в карантин, Тищенко сказал: "С президентом? Про "Велюр"? Вы шутите сейчас?".

По его словам, он имеет исключительно деловую коммуникацию с Зеленским.

"У меня с президентом очень профессиональные взаимоотношения. Есть четкие полномочия, в рамках которых я нахожусь в коммуникации с Владимиром Александровичем...

В данном случае мои все разговоры связаны непосредственно со штабом города Киева, непосредственно с полученными фидбэком о том, что хорошо делается для Киева, что плохо делается для Киева, понимают ли киевляне ту работу, которая делается для Киева. То есть вот так", – сказал Тищенко. 

Что предшествовало: Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко говорит, что Владимир Зеленский имел "жесткий" разговор с нардепом властной фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко, чей ресторан поймали журналисты на нарушении карантинных ограничений.

Предыстория:

  • Журналисты Bihus info выяснили, что во время карантина ресторан нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко посещают известные в политических кругах люди. По их словам, "Велюр"продолжает работать: там принимают "особых" гостей: народных депутатов, бизнесменов, "кварталовцев" и партнеров Коломойского".
  • Тищенко в свою очередь заявил, что его ресторан не работает для посетителей и там проходят лишь "личные встречи", а гости "сидят голодными".
  • 28 апреля правоохранители проверили информацию журналистов о работе ресторана народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко. Правоохранителям открыл администратор заведения. Там пребывали несколько работников.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что нардепа от партии Николая Тищенко надо наказать из-за информации якобы его ресторан "Велюр" работал для посетителей во время карантина.
  • Сам Тищенко заявил, что его ресторан "Велюр" готов заплатить штраф, "если нарушения были зафиксированы", а он сам будет готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина.

Украинская правда
Темы: Слуга народакарантин


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