Антикорсуд закрыл еще два дела из-за скандального решения КС – ЦПК

Высший антикоррупционный суд закрыл еще два дела о недостоверном декларировании из-за решения Конституционного суда от 27 октября.

Источник: Центр противодействия коррупции

Дословно: "Высший антикоррупционный суд закрыл еще два дела по этой статье: по экс-главы Госэкоинспекции Андрея Заики и бывшего чиновника Госрыбагентства Владимира Фалей".

Детали: ГПК отмечает, что Заика обвиняли в недекларировании имущества на сумму в 60 млн грн, а Фалей - в сокрытии долга на 1,8 млн грн.

Еще остались не закрытыми два дела по этой статье.

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