Антикорсуд закрыл еще два дела из-за скандального решения КС – ЦПК
Среда, 18 ноября 2020, 17:27
Высший антикоррупционный суд закрыл еще два дела о недостоверном декларировании из-за решения Конституционного суда от 27 октября.
Источник: Центр противодействия коррупции
Дословно: "Высший антикоррупционный суд закрыл еще два дела по этой статье: по экс-главы Госэкоинспекции Андрея Заики и бывшего чиновника Госрыбагентства Владимира Фалей".
Детали: ГПК отмечает, что Заика обвиняли в недекларировании имущества на сумму в 60 млн грн, а Фалей - в сокрытии долга на 1,8 млн грн.
Еще остались не закрытыми два дела по этой статье.
Что было раньше: 17 ноября ВАКС отменил свой первый приговор.
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Предыстория:
- 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
- В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать "умышленное недекларирование" и скорректировать полномочия НАПК. Также судьи заверили, что решение КС не требовало закрытия реестра электронных деклараций.