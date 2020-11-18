Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Антикорсуд закрыл еще два дела из-за скандального решения КС – ЦПК

Среда, 18 ноября 2020, 16:27
Антикорсуд закрыл еще два дела из-за скандального решения КС – ЦПК

Высший антикоррупционный суд закрыл еще два дела о недостоверном декларировании из-за решения Конституционного суда от 27 октября.

Источник: Центр противодействия коррупции

Дословно: "Высший антикоррупционный суд закрыл еще два дела по этой статье: по экс-главы Госэкоинспекции Андрея Заики и бывшего чиновника Госрыбагентства Владимира Фалей".

Детали: ГПК отмечает, что Заика обвиняли в недекларировании имущества на сумму в 60 млн грн, а Фалей - в сокрытии долга на 1,8 млн грн.

Еще остались не закрытыми два дела по этой статье.

Что было раньше: 17 ноября ВАКС отменил свой первый приговор.

Знать больше: КС подкрался незаметно. (Не) конституционные бои Зеленского

Неприкосновенные. Разбираем биографии и решения судей Конституционного суда

Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать "умышленное недекларирование" и скорректировать полномочия НАПК. Также судьи заверили, что решение КС не требовало закрытия реестра электронных деклараций.

Темы: Антикоррупционный суддекларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Антикоррупционный суд
Взятка за землю: ВАКС арестовал нардепа Гунько с залогом в 30 миллионов
Компенсация за номер в отеле: суд отменил оправдательный приговор экс-нардепу "Оппоблока"
Жена судьи ВАКС помогала ему писать решения по громкому делу – СМИ
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: