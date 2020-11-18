Антикорсуд закрив ще дві справи через скандальне рішення КС – ЦПК

Вищий антикорупційний суд закрив ще дві справи щодо недостовірного декларування через рішення Конституційного суду від 27 жовтня.

Джерело: Центр протидії корупції

Дослівно: "Вищий антикорупційний суд закрив ще дві справи за цією статтею: щодо ексголови Держекоінспекції Андрія Заїки і колишнього посадовця Держрибагентства Володимира Фалея".

Деталі: ЦПК зазначає, що Заїку обвинувачували у недекларуванні майна на суму в 60 млн грн, а Фалея — у приховуванні боргу на 1,8 млн грн.

Ще залишилися не закритими дві справи за цією статтею.

Що було раніше: 17 листопада ВАКС скасував свій перший вирок.

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