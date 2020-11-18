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Антикорсуд закрив ще дві справи через скандальне рішення КС – ЦПК

Середа, 18 листопада 2020, 17:27

Вищий антикорупційний суд закрив ще дві справи щодо недостовірного декларування через рішення Конституційного суду від 27 жовтня.

Джерело: Центр протидії корупції

Дослівно: "Вищий антикорупційний суд закрив ще дві справи за цією статтею: щодо ексголови Держекоінспекції Андрія Заїки і колишнього посадовця Держрибагентства Володимира Фалея".

Деталі: ЦПК зазначає, що Заїку обвинувачували у недекларуванні майна на суму в 60 млн грн, а Фалея — у приховуванні боргу на 1,8 млн грн.

Ще залишилися не закритими дві справи за цією статтею.

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Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • У КС запевнили, що з цієї норми ККУ треба лише прибрати "навмисне недекларування" та скорегувати повноваження НАЗК. Судді також запевнили, що рішення КС не вимагало закриття реєстру електронних декларацій.

Теми: Антикорупційний суддекларації


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