Прокурор Киева: Есть основания считать, что деньги на Музей Революции Достоинства разворованы

Руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер настаивает: у правоохранителей есть обоснованные основания полагать, что средства, выделенные на строительство мамориала Революции Достоинства, были разворованы.

Источник: Кипер, которого цитирует пресс-служба столичной прокуратуры

Прямая речь: "Украинское общество заинтересовано в достройке Музея Революции Достоинства, поэтому мы никому не позволим разворовывать бюджетные средства и манипулировать на памяти героев".

Детали: Кипер пересказал развитие событий. В декабре 2018 года для реконструкции и строительства Музея Революции были выделены средства в сумме около 148 млн гривен. Аванс в размере 80% на фирму-подрядчика был перечислен немедленно - 111 млн гривен.

Срок строительства истекал в августе 2019 года, однако строительные работы так и не были начаты.

По словам Кипера, поэтому в июле 2020 года правоохранительные органы начали уголовное производство, в рамках которого проверялось использование бюджетных средств, выделенных на строительство музея.

Согласно информации аудиторской службы, на счетах генерального подрядчика на тот момент сохранялось около 10 млн гривен. Поэтому появились основания считать, что выделенные средства были разворованы.

После получения постановления следственного судьи 13 ноября правоохранительные органы провели ряд следственных действий, в том числе обыски, а именно в Музее Революции и у генерального подрядчика, чтобы установить и изъять все необходимые документы для проведения соответствующих экспертиз, которые назначены в рамках уголовного производства.

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