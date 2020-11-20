Прокурор Киева: Есть основания считать, что деньги на Музей Революции Достоинства разворованы
Руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер настаивает: у правоохранителей есть обоснованные основания полагать, что средства, выделенные на строительство мамориала Революции Достоинства, были разворованы.
Источник: Кипер, которого цитирует пресс-служба столичной прокуратуры
Прямая речь: "Украинское общество заинтересовано в достройке Музея Революции Достоинства, поэтому мы никому не позволим разворовывать бюджетные средства и манипулировать на памяти героев".
Детали: Кипер пересказал развитие событий. В декабре 2018 года для реконструкции и строительства Музея Революции были выделены средства в сумме около 148 млн гривен. Аванс в размере 80% на фирму-подрядчика был перечислен немедленно - 111 млн гривен.
Срок строительства истекал в августе 2019 года, однако строительные работы так и не были начаты.
По словам Кипера, поэтому в июле 2020 года правоохранительные органы начали уголовное производство, в рамках которого проверялось использование бюджетных средств, выделенных на строительство музея.
Согласно информации аудиторской службы, на счетах генерального подрядчика на тот момент сохранялось около 10 млн гривен. Поэтому появились основания считать, что выделенные средства были разворованы.
После получения постановления следственного судьи 13 ноября правоохранительные органы провели ряд следственных действий, в том числе обыски, а именно в Музее Революции и у генерального подрядчика, чтобы установить и изъять все необходимые документы для проведения соответствующих экспертиз, которые назначены в рамках уголовного производства.
Предыстория:
- 19 ноября в Музей Революции Достоинства с обыском пришли правоохранители. Следственные действия проводила Нацполиция под процессуальным руководством столичной прокуратуры. Сотрудники СБУ были привлечены следователями для оперативного сопровождения.
- Правоохранители подозревают руководство Музея Революции Достоинства и частное предприятие в злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере 100 миллионов гривен.
- Гендиректор музея Революции достоинства Игорь Пошивайло заявил, что ситуация с арестом участка, отведенного под строительство мемориала Героев Небесной сотни, "сделала заложниками" музей и генподрядчика.
- В июле 2018 года Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры выдал предписание о запрете строительства "Музея Революции Достоинства" на Институтской.