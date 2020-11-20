Прокурор Києва: Є підстави вважати, що гроші на Музей Революції Гідності розкрадені
Керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер наполягає: у правоохоронців є обгрунтовані підстави вважати, що кошти, виділені на зведення меморіалу Революції Гідності, були розкрадені.
Джерело: Кіпер, якого цитує преслужба столичної прокуратури
Пряма мова: "Українське суспільство зацікавлене в добудові Музею Революції Гідності, а тому ми нікому не дозволимо розкрадати бюджетні кошти та маніпулювати на пам’яті героїв".
Деталі: Кіпер переповів розвиток подій. У грудні 2018 року для реконструкції та будівництва Музею Революції були виділені кошти у сумі близько 148 млн гривень. Аванс у розмірі 80% на фірму-підрядника був перерахований негайно - 111 млн гривень.
Термін будівництва спливав у серпні 2019 року, проте будівельні роботи так і не були розпочаті.
За словами Кіпера, тому в липні 2020 року правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження, в рамках якого перевірялося використання бюджетних коштів, виділених на зведення музею.
Відповідно до інформації аудиторської служби, на рахунках генерального підрядника у той період зберігалося близько 10 млн гривень. Тому з’явилися підстави вважати, що виділені кошти були розікрадені.
Після отримання ухвали слідчого судді 13 листопада правоохоронні органами провели ряд слідчих дій, у тому числі обшуки, а саме в Музеї Революції та у генерального підрядника, щоб встановити та вилучити усі необхідні документи для проведення відповідних експертиз, які призначені в рамках кримінального провадження.
Передісторія:
- 19 листопада до Музею Революції Гідності із обшуком прийшли правоохоронці. Слідчі дії проводила Нацполіція під процесуальним керівництвом столичної прокуратури. Співробітники СБУ були залучені слідчими для оперативного супроводу.
- Правоохоронці підозрюють керівництво Музею Революції Гідності і приватне підприємство у зловживанні службовим становищем при використанні бюджетних коштів у розмірі 100 мільйонів гривень.
- Гендиректор музею Революції гідності Ігор Пошивайло заявив, що ситуація з арештом ділянки, відведеної під будівництво меморіалу Героїв Небесної сотні, "зробила заручниками" музей і генпідрядника.
- У липні 2018 року Департамент спецрозслідувань Генеральної прокуратури видав припис про заборону будівництва "Музею Революції Гідності" на Інститутській.