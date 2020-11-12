Каждый 6-й нардеп заразился СOVID-19
Четверг, 12 ноября 2020, 09:50
За время пандемии более 70 депутатов Верховной Рады заразились коронавирусом, то есть каждый шестой.
Источник: собеседники "Украинской правды" в парламенте
Прямая речь: "Сейчас активных больных где-то 23-25, это количество меняется. А в общем за все время пандемии заболели более 70 депутатов".
Детали: По словам собеседника, в секретариате парламента активных больных по состоянию на 12 ноября более 30 человек, всего от вируса пострадали более 70 сотрудников секретариата.
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Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на COVID-19. Заболел и глова его Офиса Андрей Ермак. Ранее болезнь подтвердили у замглавы ОПУ Юлии Ковалив.
- Заразился коронавирусоми председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
- Ранее коронавирусом переболели пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, глава партии "Голос" Кира Рудик, нардеп "Слуги народа" Жан Беленюк, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и другие.
Ирина Балачук, УП