Каждый 6-й нардеп заразился СOVID-19

За время пандемии более 70 депутатов Верховной Рады заразились коронавирусом, то есть каждый шестой.

Источник: собеседники "Украинской правды" в парламенте

Прямая речь: "Сейчас активных больных где-то 23-25, это количество меняется. А в общем за все время пандемии заболели более 70 депутатов".

Детали: По словам собеседника, в секретариате парламента активных больных по состоянию на 12 ноября более 30 человек, всего от вируса пострадали более 70 сотрудников секретариата.

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