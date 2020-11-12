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Каждый 6-й нардеп заразился СOVID-19

Четверг, 12 ноября 2020, 09:50
Каждый 6-й нардеп заразился СOVID-19
Фото с сайта ВР

За время пандемии более 70 депутатов Верховной Рады заразились коронавирусом, то есть каждый шестой.

Источник: собеседники "Украинской правды" в парламенте

Прямая речь: "Сейчас активных больных где-то 23-25, это количество меняется. А в общем за все время пандемии заболели более 70 депутатов".

Детали: По словам собеседника, в секретариате парламента активных больных по состоянию на 12 ноября более 30 человек, всего от вируса пострадали более 70 сотрудников секретариата.

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Предыстория: 

Ирина Балачук, УП
Темы: коронавирусВерховная Рада
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