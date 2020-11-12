Стефанчук заболел на COVID-19
У первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука подтвердили заболевание на COVID-19.
Источник: Facebook-страница Стефанчука
Прямая речь: "Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой изменился положительным тестом.
Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбываю из строя".
Детали: Нардеп призвал всех тех, с кем контактировал в последние дни, "внимательно отнестись к состоянию своего здоровья".
Следующее заседание Верховной Рады в пленарном режиме запланировано на 17 ноября. При этом спикер Рады и первый его заместитель заболели на коронавирус.
Заместитель главы ВР Елена Кондратюк о заболевании не сообщала.
Напомним:
- 11 ноября спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.
- За время пандемии более 70 депутатов Верховной Рады заразились коронавирусом, то есть каждый шестой.
- Также положительный результат теста на COVID-19 получил президент Владимир Зеленский. Заболел и глава Офиса президента Андрей Ермак. Ранее болезнь подтвердили у замглавы ОПУ Юлии Ковалив.