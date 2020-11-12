Стефанчук заболел на COVID-19

У первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука подтвердили заболевание на COVID-19.

Источник: Facebook-страница Стефанчука

Прямая речь: "Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой изменился положительным тестом.

Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбываю из строя".

Детали: Нардеп призвал всех тех, с кем контактировал в последние дни, "внимательно отнестись к состоянию своего здоровья".

Следующее заседание Верховной Рады в пленарном режиме запланировано на 17 ноября. При этом спикер Рады и первый его заместитель заболели на коронавирус.

Заместитель главы ВР Елена Кондратюк о заболевании не сообщала.

Напомним: