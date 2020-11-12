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Стефанчук заболел на COVID-19

Четверг, 12 ноября 2020, 16:02

У первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука подтвердили заболевание на COVID-19.

Источник: Facebook-страница Стефанчука

Прямая речь: "Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой изменился положительным тестом.

Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбываю из строя".

Детали: Нардеп призвал всех тех, с кем контактировал в последние дни, "внимательно отнестись к состоянию своего здоровья".

Следующее заседание Верховной Рады в пленарном режиме запланировано на 17 ноября. При этом спикер Рады и первый его заместитель заболели на коронавирус.

Заместитель главы ВР Елена Кондратюк о заболевании не сообщала.

Напомним:

  • 11 ноября спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.
  • За время пандемии более 70 депутатов Верховной Рады заразились коронавирусом, то есть каждый шестой.
  • Также положительный результат теста на COVID-19 получил президент Владимир Зеленский. Заболел и глава Офиса президента Андрей Ермак. Ранее болезнь подтвердили у замглавы ОПУ Юлии Ковалив.

Украинская правда
Темы: Верховная РадакоронавирусCovid-2019Слуга народа


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