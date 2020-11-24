Новости 24 ноября: РФ и план боевиков, помощь бизнесу

Россия открыто поддержала план боевиков на Донбассе, Зеленский анонсировал меры для поддержки бизнеса, — актуальные новости 24 ноября.

Об РФ и плане боевиков

Представитель России в ТКГ поддержал план действий, предложенный представителями ОРДЛОУ, проживающих на территории, временно неподконтрольной правительству Украины.

О материальной помощи бизнесу

Владимир Зеленский заявил, что в Раду в ближайшее время подадут законопроекты относительно мер по поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями, в частности, ФОПы и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс грн.

Выплаты на помощь бизнеса, которые анонсировал президент Владимир Зеленский, будут предлагать финансировать из фонда борьбы с COVID-19.

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