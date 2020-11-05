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В Госдуму внесли документ о пожизненной неприкосновенности президентов РФ

Четверг, 5 ноября 2020, 08:31
В Госдуму внесли документ о пожизненной неприкосновенности президентов РФ

В российскую Госдуму внесли законопроект, которым предлагается гарантировать пожизненную неприкосновенность бывшим президентам страны.

Источник: "Парламентская газета" РФ

Дословно: "Согласно документу, президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Его не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, обыскивать или допрашивать. 

Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, а также принадлежащие ему документы, багаж и переписку".

Детали: Отмечается, что этот проект подготовлен в связи с принятием обновленной Конституции, где предусмотрена неприкосновенность для президентов ст. 92-1.

При этом лишить экс-президента неприкосновенности смогут в случае принятия такого решения Совфедом на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении другого тяжкого преступления. 

Решение о лишении неприкосновенности экс-президента Совфед должен принять не позднее чем через три месяца после выдвижения обвинения. Если за это время решение не будет принято, то такое обвинение считается отклоненным.

Законопроект внес глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В настоящее время по закону РФ экс-президент может быть лишен неприкосновенности, если против него возбудили уголовное дело по факту совершения им тяжкого преступления в период исполнения своих полномочий.

Узнать больше: "Корона" для Путина, Бог в законе, оппоненты за решеткой. 15 фактов о российском "референдуме" за конституцию

Украинская правда

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Темы: президентРосcиязаконодательствонеприкосновенность
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