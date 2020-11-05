У Держдуму внесли документ про пожиттєву недоторканність президентів РФ

До російської Держдуми внесли законопроєкт, яким пропонується гарантувати довічну недоторканність колишнім президентам країни.

Джерело: "Парламентська газета" РФ

Дослівно: "Згідно з документом, президент РФ, що припинив виконання своїх повноважень, має недоторканність. Його не можуть притягнути до кримінальної або адміністративної відповідальності, а також затримати, заарештувати, обшукувати або допитувати.

Недоторканність експрезидента поширюється на займані ним житлові та службові приміщення, транспортні засоби, засоби зв'язку, а також належні йому документи, багаж і листування".

Деталі: Відзначається, що цей проєкт підготували через прийняття оновленої Конституції РФ, де передбачена недоторканність для президентів ст. 92-1.

При цьому позбавити експрезидента недоторканності зможуть в разі прийняття такого рішення Ради Федерації на підставі висунутого Держдумою звинувачення в державній зраді або скоєння іншого тяжкого злочину.

Рішення про позбавлення недоторканності експрезидента Рада Федерацій повинна прийняти не пізніше ніж через три місяці після висунення звинувачення. Якщо за цей час рішення не буде прийнято, то таке звинувачення вважатиметься відхиленим.

Законопроєкт вніс глава комітету Ради Федерації з конституційного законодавства і держбудівництва Андрій Клішас і глава думського комітету з держбудівництва та законодавства Павло Крашенінніков.

В даний час, згідно із законом, РФ колишній президент може бути позбавлений недоторканності, якщо проти нього порушили кримінальну справу за фактом скоєння ним тяжкого злочину в період виконання своїх повноважень.

Знати більше: "Корона" для Путіна, Бог у законі, опоненти за ґратами. 15 фактів про російський "референдум" за конституцію