Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Путину передают только положительную информацию с фронта

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 6 июля 2023, 12:39
Зеленский: Путину передают только положительную информацию с фронта
Владимир Зеленский, скрин из интервью cnn

Президент Владимир Зеленский считает, что Владимиру Путину сообщают только позитивную информацию о событиях на фронте, поэтому тот находится "не в полной информационной адекватности".

Источник: Зеленский в интервью CNN

Прямая речь: "Я считаю, что он полностью не контролирует процессы (управления российской армией в Украине - ред.). Он командует руководителями, и они боятся потерять должности. Но на среднем, нижнем звеньях - он точно не контролирует и не понимает, что происходит.

Иногда мы видим это четко: он говорит о местах, которые якобы под российским флагом, а они полностью контролируются нами. 

Реклама:

Это свидетельствует о том, что он находится не в полном информационном понимании и адекватности. Ему дают только положительную информацию. Плохую он слышать не хочет". 

Детали: Зеленский добавил, что автократические лидеры, особенно пожилые, не хотят получать плохие эмоции, даже когда речь идет о фактическом положении дел. По его мнению, командиры поддержали Пригожина во время мятежа, потому что тот был "реально на поле боя" рядом с ними.

Темы: ЗеленскийПутинвойнапрезидент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ

В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий

Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

видеоУже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии

Украина изменила тактику контрнаступления после значительных потерь техники - NYT

ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак

Все новости...
Зеленский
Главный сержант, с которым встречался Зеленский, пожаловался на командование
Зеленский: НАТО даст Украине безопасность, Украина сделает НАТО сильнее
Зеленский прилетел на саммит НАТО
Последние новости
00:59
Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики и беспилотников
00:17
На Таврическом направлении враг за сутки потерял 2 роты – Тарнавский
23:43
На острове в Испании, ранее пострадавшем от вулкана – сотни эвакуированных из-за пожара
23:31
дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ
23:17
Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор
22:54
Уоллес объяснил, почему считает Россию крайне серьезной угрозой в последующие годы
22:36
обновленоНа половине территории Украины звучала тревога: были пуски ракет
22:31
В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий
22:16
В Запорожье слышали звук взрыва – СМИ
21:45
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Все новости...
Реклама: