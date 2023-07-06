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Зеленский: Путину передают только положительную информацию с фронта

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 6 июля 2023, 12:39
Зеленский: Путину передают только положительную информацию с фронта
Владимир Зеленский, скрин из интервью cnn

Президент Владимир Зеленский считает, что Владимиру Путину сообщают только позитивную информацию о событиях на фронте, поэтому тот находится "не в полной информационной адекватности".

Источник: Зеленский в интервью CNN

Прямая речь: "Я считаю, что он полностью не контролирует процессы (управления российской армией в Украине - ред.). Он командует руководителями, и они боятся потерять должности. Но на среднем, нижнем звеньях - он точно не контролирует и не понимает, что происходит.

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Иногда мы видим это четко: он говорит о местах, которые якобы под российским флагом, а они полностью контролируются нами. 

Это свидетельствует о том, что он находится не в полном информационном понимании и адекватности. Ему дают только положительную информацию. Плохую он слышать не хочет". 

Детали: Зеленский добавил, что автократические лидеры, особенно пожилые, не хотят получать плохие эмоции, даже когда речь идет о фактическом положении дел. По его мнению, командиры поддержали Пригожина во время мятежа, потому что тот был "реально на поле боя" рядом с ними.

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Темы: ЗеленскийПутинвойнапрезидент
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