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Впервые регулярный авиарейс соединил столицы Украины и Черногории

Вторник, 1 декабря 2020, 22:33

В Подгорице 1 декабря приземлился первый в истории регулярный рейс, который соединил столицы Украины и Черногории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Из Киева в Черногории прибыл самолет Embraer 145 авиакомпании Windrose, которая будет выполнять авиарейсы дважды в неделю - во вторник и субботу. Это расписание полетов будет действовать до последней недели марта.

Почти все места на борту были заполнены: 40 пассажиров прибыли из Украины, в Украину отправились 45.

"Подтверждено, что самолеты на маршруте Киев-Подгорица уже заполнены на следующие две недели, и так как после этого наступают рождественско-новогодние праздники, мы надеемся, что эта линия значительно улучшит динамику воздушного движения и туризма в Черногории", - заявила PR-менеджер "Аэропортов Черногории" Марина Микетич Николич.

Представитель Национальной туристической организации Нина Вукчевич сказала, что интерес украинцев к отдыху в Черногории не угасает в зимний сезон, и организация продолжает промо-акции на украинском рынке.

Временный поверенный в делах Украины в Черногории Наталья Фиялко подчеркнула, что первые регулярные рейсы в истории отношений между двумя странами является положительным шагом вперед как для дипломатии, так и для туризма и экономики. 

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