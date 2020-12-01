Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Впервые регулярный авиарейс соединил столицы Украины и Черногории

Вторник, 1 декабря 2020, 23:33

В Подгорице 1 декабря приземлился первый в истории регулярный рейс, который соединил столицы Украины и Черногории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Из Киева в Черногории прибыл самолет Embraer 145 авиакомпании Windrose, которая будет выполнять авиарейсы дважды в неделю - во вторник и субботу. Это расписание полетов будет действовать до последней недели марта.

Почти все места на борту были заполнены: 40 пассажиров прибыли из Украины, в Украину отправились 45.

"Подтверждено, что самолеты на маршруте Киев-Подгорица уже заполнены на следующие две недели, и так как после этого наступают рождественско-новогодние праздники, мы надеемся, что эта линия значительно улучшит динамику воздушного движения и туризма в Черногории", - заявила PR-менеджер "Аэропортов Черногории" Марина Микетич Николич.

Представитель Национальной туристической организации Нина Вукчевич сказала, что интерес украинцев к отдыху в Черногории не угасает в зимний сезон, и организация продолжает промо-акции на украинском рынке.

Временный поверенный в делах Украины в Черногории Наталья Фиялко подчеркнула, что первые регулярные рейсы в истории отношений между двумя странами является положительным шагом вперед как для дипломатии, так и для туризма и экономики. 



powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видео"Схемы" показали элитное жизни временного "главного следователя" СБУ

Новости 3 декабря: обновления в "Укроборонпроме", задумка РФ в ТКГ

У Венедиктовой ответили на обвинения НАБУ касательно Татарова

В Раду внесут компромиссный проект о лжи в декларации: там есть ограничение свободы

фотоВСП рекомендует Зеленскому восстановить одиозного судью, уволенного из-за Майдана

Микитась пошел на сделку со следствием, его отпустили под домашний арест

Все новости...
Последние новости
00:22
Президент присвоил звание Герой Украины погибшему в 2014 году бойцу "Айдара"
23:58
Венедиктова хочет, чтобы Рада не могла увольнять генпрокурора
23:21
фотоБлогера-телеведущей сообщили о подозрении из-за угроз следователю
22:45
В Италии рекорд умерших от COVID впервые с пика весной
22:23
фото, видео"Схемы" показали элитное жизни временного "главного следователя" СБУ
21:58
Новости экономики: "Укроборонпром" ликвидируют, либерализация рынка водного транспорта
21:54
"Заря" в Лиге Европы сенсационно одолела английский "Лестер"
21:52
В Британию прибыли первые партии вакцины Pfizer/BioNTech – СМИ
21:30
Байден поддержал предоставление 908 млрд помощи для экономики США
21:19
фото, видеоНа месте убийства Амины Окуевои открыли мемориал
Все новости...