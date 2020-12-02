Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Перейти на украинский: с 16 января все услуги должны быть на государственном языке

Среда, 2 декабря 2020, 11:26
УНИАН

С 16 января 2021 года вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык при общении с клиентами и посетителями, разве что те попросят обращаться к ним на другом языке.

Источник: уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook

Прямая речь: "С 16 января 2021 года язык обслуживания потребителей – украинский!

В соответствии со статьей 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.

В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был – обслуживание должно быть на украинском.

Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке".

Детали: Уполномоченный по защите государственного языка посоветовал обращаться к нему в случае нарушения прав на получение информации и услуг на украинском языке.

Предыстория:

  • 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который Верховная Рада приняла 25 апреля, еще до инаугурации Владимира Зеленского.
  • 7 июля 2020 года Конституционный суд начал рассмотрение представления 51 народного депутата о соответствии Конституции Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • 3 ноября глава Конституционного суда Александр Тупицкий намекнул, что закон о языке не будет признан неконституционным, хотя в нем есть вопросы касательно языков нацменьшинств.

Читайте также Mova is... Закон о языке в цифрах

Закон о языке. Опровергаем страшилки и перевирания

Алена Рощенко, УП
Темы: языкбизнесзаконодательство


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаРейтинг доверия все еще возглавляет Зеленский, но на пятки наступают неожиданные соперники

инфографикаПоддержка введения локдауна выросла – "Рейтинг"

1 декабря выздоровели от COVID больше украинцев, чем заболели: 13882 человека

Украина снова 4-в Европе по числу новых случаев коронавируса

Трагедия в Жовковской больнице: комиссия обнародовала предварительные выводы

Новости 1 декабря: кассовые аппараты для ФЛП, расследование НАБУ в отношении зама Ермака

Все новости...
язык
После перехода на "дистанционку" стало больше жалоб на язык преподавателей
Омбудсмен попросил Венедиктову проследить, чтобы региональные языки отменили
Зеленский радуется, что учит правильный украинский, а не как у Азарова
Последние новости
12:20
В Киеве более 1700 новых случаев COVID, заполнены 53% коек в больницах
12:12
Посольство Венгрии заявляет, что депутаты на Закарпатье пели не гимн, а молитву
12:08
За 11 месяцев госбюджет сведен с дефицитом в 117 миллиардов
12:04
инфографикаБолее трети украинцев не знают кто такой Разумков, Шмыгаль и Ермак - опрос
11:50
Число полек, желающих сделать аборт в Нидерландах, утроилось после скандального решения КС
11:45
фотоАндреевскую церковь откроют для посетителей после 5 лет реставрации
11:41
В Украине запретили продажу электронных сигарет детям до 18 лет
11:40
Курс валют на 2 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:39
инфографикаРейтинг доверия все еще возглавляет Зеленский, но на пятки наступают неожиданные соперники
11:26
Перейти на украинский: с 16 января все услуги должны быть на государственном языке
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!