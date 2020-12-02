Перейти на украинский: с 16 января все услуги должны быть на государственном языке

С 16 января 2021 года вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык при общении с клиентами и посетителями, разве что те попросят обращаться к ним на другом языке.

Источник: уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook

Прямая речь: "С 16 января 2021 года язык обслуживания потребителей – украинский!

В соответствии со статьей 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.

В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был – обслуживание должно быть на украинском.

Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке".

Детали: Уполномоченный по защите государственного языка посоветовал обращаться к нему в случае нарушения прав на получение информации и услуг на украинском языке.

Предыстория:

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который Верховная Рада приняла 25 апреля, еще до инаугурации Владимира Зеленского.

7 июля 2020 года Конституционный суд начал рассмотрение представления 51 народного депутата о соответствии Конституции Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

3 ноября глава Конституционного суда Александр Тупицкий намекнул, что закон о языке не будет признан неконституционным, хотя в нем есть вопросы касательно языков нацменьшинств.

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