Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Перейти на украинский: с 16 января все услуги должны быть на государственном языке

Среда, 2 декабря 2020, 10:26
Перейти на украинский: с 16 января все услуги должны быть на государственном языке
УНИАН

С 16 января 2021 года вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык при общении с клиентами и посетителями, разве что те попросят обращаться к ним на другом языке.

Источник: уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook

Прямая речь: "С 16 января 2021 года язык обслуживания потребителей – украинский!

В соответствии со статьей 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.

В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был – обслуживание должно быть на украинском.

Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке".

Детали: Уполномоченный по защите государственного языка посоветовал обращаться к нему в случае нарушения прав на получение информации и услуг на украинском языке.

 

Предыстория:

  • 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который Верховная Рада приняла 25 апреля, еще до инаугурации Владимира Зеленского.
  • 7 июля 2020 года Конституционный суд начал рассмотрение представления 51 народного депутата о соответствии Конституции Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • 3 ноября глава Конституционного суда Александр Тупицкий намекнул, что закон о языке не будет признан неконституционным, хотя в нем есть вопросы касательно языков нацменьшинств.

Читайте также Mova is... Закон о языке в цифрах

Закон о языке. Опровергаем страшилки и перевирания

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: языкбизнесзаконодательство
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
язык
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Зеленский подписал закон о продлении перехода на украинский для школ с языками ЕС
Запорожью больше не грозит переименование: комиссия передумала
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...