Рада підготує законопроєкт, щоб регламентувати роботу КСУ – Разумков

Спікер парламенту Дмитро Разумков очікує, що у 2021 році робоча група з врегулювання конституційної кризи напрацює законопроєкт, який регламентує роботу Конституційного суду.

Джерело: Разумков у ефірі телеканалу "Прямий"

Пряма мова Разумкова: "Я сподіваюся, що в новому році нардепи напрацюють законопроєкт , який дійсно регламентував би роботу Конституційного суду, щоб ми наступного разу знову не зіткнулися з неприємною новиною. Це питання, швидше за все, в тому полягатиме, що треба буде мати закон про регламент роботи КСУ. Верховна рада також працює за регламентом. Це - закон, його не варто порушувати. Це нормально, це правильно.

Також буде закон про регламент КС і я сподіваюся, що вони також будуть виконувати.

Паралельно є в комітеті з правової політики законопроект. Він робить так, що рішення Конституційного суду можуть ухвалюватися двома третинами".

Деталі: Він пояснив, що це "баланс", оскільки Рада також ухвалює зміни до Конституції при наявності 300 голосів.

Що передувало: У новому висновку Венеційської комісії щодо реформи КС, оприлюдненому 10 грудня, Україні радять внести зміни до закону про Конституційний суд з огляду на кризу, що виникла внаслідок його скандального рішення про скасування частини антикорупційного законодавства.

Венеційська комісія радить детальніше прописати правила функціонування Конституційного суду, щоб запобігти потенційним наступним проблемам.

Водночас висновок не містить рекомендацій щодо очищення Конституційного суду.

Детально про перший з оприлюднених висновків Венеційської комісії у відповідь на запит президента Володимира Зеленського читайте у статті КС звинуватили в узурпації: "Венеційка" розповіла, що робити з рішенням про е-декларування.

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