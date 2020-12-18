Рада підготує законопроєкт, щоб регламентувати роботу КСУ – Разумков
Спікер парламенту Дмитро Разумков очікує, що у 2021 році робоча група з врегулювання конституційної кризи напрацює законопроєкт, який регламентує роботу Конституційного суду.
Джерело: Разумков у ефірі телеканалу "Прямий"
Пряма мова Разумкова: "Я сподіваюся, що в новому році нардепи напрацюють законопроєкт , який дійсно регламентував би роботу Конституційного суду, щоб ми наступного разу знову не зіткнулися з неприємною новиною. Це питання, швидше за все, в тому полягатиме, що треба буде мати закон про регламент роботи КСУ. Верховна рада також працює за регламентом. Це - закон, його не варто порушувати. Це нормально, це правильно.
Також буде закон про регламент КС і я сподіваюся, що вони також будуть виконувати.
Паралельно є в комітеті з правової політики законопроект. Він робить так, що рішення Конституційного суду можуть ухвалюватися двома третинами".
Деталі: Він пояснив, що це "баланс", оскільки Рада також ухвалює зміни до Конституції при наявності 300 голосів.
Що передувало: У новому висновку Венеційської комісії щодо реформи КС, оприлюдненому 10 грудня, Україні радять внести зміни до закону про Конституційний суд з огляду на кризу, що виникла внаслідок його скандального рішення про скасування частини антикорупційного законодавства.
Венеційська комісія радить детальніше прописати правила функціонування Конституційного суду, щоб запобігти потенційним наступним проблемам.
Водночас висновок не містить рекомендацій щодо очищення Конституційного суду.
Детально про перший з оприлюднених висновків Венеційської комісії у відповідь на запит президента Володимира Зеленського читайте у статті КС звинуватили в узурпації: "Венеційка" розповіла, що робити з рішенням про е-декларування.
Передісторія:
- 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, що поставило під загрозу одну з ключових реформ у державі. Влада почала розглядати політичний варіант вирішення кризи.
- Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Венеційської комісії Джанні Букіккіо щодо пошуку збалансованого комплексного рішення для швидкого та ефективного розв’язання конституційної кризи в Україні.
- 2 грудня комітет з питань правової політики переніс розгляд всіх законопроєктів, що стосуються організації діяльності КС, на своє найближче засідання після отримання висновку Венеційської комісії – 12 грудня.
- Зеленський також просив зачекати до отримання висновку Венеційської комісії щодо конституційної кризи.
- Конституційний суд відповів на рішення Венеційської комісії щодо кризи та очікує поваги до себе як до "охоронця" Конституції.