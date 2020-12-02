В правительстве Украины приветствуют намерения НАТО активизировать политику "открытых дверей"

Вицепремьерка Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина приветствует намерения НАТО оживить политику "открытых дверей", что увеличивает шансы Украины на членство в Альянсе.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила на фоне обсуждения союзниками плана развития Альянса на ближайшие 10 лет, в том числе отношений с Украиной.

"Мы приветствуем призывы оживить политику "открытых дверей", усилить партнерство с Украиной и помочь нам достичь критериев, необходимых для членства", - заявила Ольга Стефанишина.

Great work of #NATO2030 Reflection Group. Welcome the calls to reinvigorate Open Door Policy, to strengthen the partnership with🇺🇦, & help us to reach membership criteria. Ukraine is already contributing to transatlantic security&ready to do more by expanding coop with the Allies — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) December 2, 2020

Она добавила, что Украина и сейчас вносит свой вклад в трансатлантическую безопасность и готова сделать еще больше, расширяя сотрудничество с союзниками.

Напомним, накануне вышел доклад специальной экспертной группы о будущем Альянса до 2030 года. В нем отмечают, что НАТО должно стремиться к расширению и укреплению партнерских отношений с Украиной и Грузией и активизировать свою политику "открытых дверей".

Опираясь на этот документ и обсуждение министров иностранных дел, которое продолжается в эти дни в Брюсселе, генсек НАТО Йенс Столтенберг вынесет на обсуждение лидеров стран Альянса свои предложения относительно так называемого процесса НАТО-2030.

Подробнее об этом читайте в статье Украина и НАТО-2030: чего ждать Киеву от обновленной стратегии Альянса.