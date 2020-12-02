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Ткаченко предлагает активно "отпраздновать" отмену карантина выходного дня

Среда, 2 декабря 2020, 21:19
Ткаченко предлагает активно отпраздновать отмену карантина выходного дня

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал украинцев на выходные посетить учреждения культуры и сферы креативных индустрий, поскольку карантин выходного дня отменен.

Источник: Ткаченко в Facebook

Прямая речь Ткаченко: "Карантин выходного больше не действует. А значит, ритейл, учреждения культуры и бизнес сферы креативных индустрий, руководствуясь ограничениями оранжевой зоны, снова могут работать в наиболее прибыльные для них время и сезон.

Уже с субботы можно снова посмотреть спектакль в театре, познакомиться с экспозициями музеев, послушать оперу, насладиться концертом в филармонии или посмотреть фильм в кинотеатре, не откладывать спортзал на понедельник, встретиться на кофе с друзьями в кафе или ресторане, пойти в торговый центр и найти себе там дело для досуга, и еще много нужных вещей, по которым все мы успели соскучиться.

Сделайте паузу в поставках домой, откажитесь от соблазна остаться под теплым одеялом, надевайте маски, берите антисептики и вперед навстречу интересным выходным. Спланируйте их прямо сейчас".

Детали: Ткаченко уверяет, что учреждения культуры придерживаются карантинных ограничений, поэтому их посещение вполне безопасно. Он призвал "билетом, кофе или абонементом" поддержать культурную сферу.

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Предыстория:

Украинская правда
Темы: карантинкоронавирусТкаченкоМинкультуры
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