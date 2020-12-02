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Кабмин решил, каким будет карантин в Украине

Среда, 2 декабря 2020, 13:44

Карантин выходного дня дал определенный результат, продолжать его не будут: в стране будут действовать ограничения по оранжевой зоны.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 2 декабря

Прямая речь: "И в выходные и в будни будут действовать карантинные ограничения оранжевой зоны на территории всей страны".

Детали: Шмыгаль напомнил, что с середины ноября была введена альтернативная модель локдауна - карантин выходного дня. Премьер поблагодарил всех, кто придерживался рекомендаций правительства. Относительно его положительных последствий Шмыгаль сказал, что на конец ноября за предыдущую неделю было на 6000 случаев заболевания меньше прогнозируемого.

Усиленные меры, мол, несколько стабилизировали и ситуацию в больницах: наблюдается выравнивание процента занятости коек.

По словам Шмыгаля, Кабинет министров пока нарабатывает наиболее сбалансированное решение относительно возможного усиления карантинных ограничений. Правительство сообщит о решении за 7 дней до их введения.

Премьер сообщил, что власти провели опрос относительно оптимальных карантинных мер среди городских голов и руководителей областных государственных администраций.

По словам Шмыгаля, почти 90% опрошенных городских голов поддержали полный запрет по проведению концертов.

Установление городской новогодней елки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60% представителей органов местного самоуправления.

Валентина Романенко, УП
Темы: карантин


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