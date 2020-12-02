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Литва ограничит торговлю и будет допускать встречи только по двое

Среда, 2 декабря 2020, 21:43

В среду правительство Литвы решило ужесточить условия карантина на всей территории страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Литовское правительство решило, что в публичных местах могут собираться только по два человека - до этого разрешалось по пять.

Кроме того, ограничивается торговля во всех временных местах.

"С учетом предпраздничного периода, во многих торговых местах начинаются рождественские ярмарки - не только в физических магазинах, но и во временных местах торговли, где собирается много людей", - поясняется в проекте постановления правительства.

Исключения предусмотрены только для продажи продуктов питания, пиротехники и островков, оборудованных для торговли в торговых центрах.

В дополнение правительство рекомендует отказаться от рекламы распродаж, часов скидок и дегустаций.

Условия усиления карантина представил временный глава Минздрава Аурелиюс Верига. Он сказал, что, несмотря на стабильные цифры, ситуация остается сложной.

"Хотя данные стабильные, они остаются высокими, это оказывает давление на медучреждения", - пояснил министр.

Карантин в Литве был продлен до 17 декабря включительно.

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