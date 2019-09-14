Мост или должность: Зеленский заявил, что пари с Филатовым продолжается
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пари с мэром Днепра Борисом Филатовым продолжается.
Источник: комментарий президента во время рабочей поездкой в Днепр, в ходе которой Зеленский осмотрел отремонтированный мост.
Прямая речь: "Есть нормальная новость, хорошая, есть - не очень. То, что я вижу - какие-то разборки между мэром города, Службой безопасности, учеными ... Кто-то не понимает качество этого моста, кто-топодтверждает, что мост сдан и можно ездить".
"Думаю так - мост сделан, сроки (соблюдены - ред.), мы по нему ехали ... Но качество моста мы не можем сейчас подтвердить. Для принятия справедливого решения ... Мэр передаст мне лично материалы, я обращусь к специальной комиссии, и пусть комиссия приезжает и принимает. Я разберусь ... Дайте мне некоторое время на справедливое решение. ... Пари продолжается".
В свою очередь Филатов отметил, что ожидает "справедливого и объективного" решения.
Что было раньше: В июле во время визита президента Украины в Днепр Владимир Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов договорились, что мэр уйдет в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября.
9 августа правоохранители с экспертами осмотрели мост и взяли образцы бетона для судебной строительно-технической и товароведческой экспертизы.
Прокуратура Днепропетровской области начала проверку фактов возможного присвоения бюджетных средств при проведении ремонта Нового моста в Днепре производства в рамках уголовного производства по ст. 191 УК.
7 сентября Борис Филатов продемонстрировал новый мост, о котором он заключил пари с Зеленским.
13 сентября в горсовете Днипра правоохранители провели обыски, в производстве относительно вероятных злоупотреблений при реконструкции моста сообщили о подозрении 7 лицам, среди которых - заммэра.