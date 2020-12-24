В комитете Рады объяснили, почему отказались разбираться с кнопкодавством за Шкарлета
Комитет по вопросам регламента и депутатской этики Верховной Рады не рассмотрел материалы относительно вероятного "кнопкодавства" во время голосования за назначение министром образования и науки Сергея Шкарлета из-за того, что этот вопрос "не относится к ведению комитета".
Источник: заместитель председателя комитета Сергей Евтушок в комментарии "Суспільне"
Прямая речь Евтушка: "Председатель комитета (Сергей Кальченко со" Слуги народа "- ред.) у нее (депутата от" Голоса "Инны Совсун - ред.) спросил, почему вы не несете сообщение о совершении преступления в Государственный бюро расследований, он не знает, что ответить.
Мы что, ГБР? Или кто мы? Они хотели какие-то доказательства продемонстрировать, а мы кто? Мы же комитет, а не силовые структуры. Их (доказательства - ред.) Надо в ГБР нести ".
Это относится к ведению Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Там рассматриваются подобные истории: уголовные производства и усиление ответственности. Наш комитет не является тем комитетом, который должен это рассматривать".
Что было раньше: 24 декабря парламентский комитет по вопросам регламента и депутатской этики отказался рассматривать материалы о неединоличном голосовании за назначение Шкарлета.
Предыстория:
- 17 декабря Верховная Рады поддержала назначение Шкарлета, хотя профильный комитет по вопросам образования дважды не поддержал представление о его назначении.
- Присягу о вступлении в должность министра Шкарлет приносил под крики "Ганьба!" ("Позор!"), так как его обвиняли в плагиате в научных трудах, работе на Партию регионов и "крыло" бывшего министраобразования и науки Дмитрия Табачника.
- Инна Совсун заявила, что за это назначение "проголосовали" некоторые нардепы ОПЗЖ, которых не было в сессионном зале парламента.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагал депутатам, которых возмущает назначение Шкарлета, обращаться в суд и предоставлять доказательства обвинений о его плагиата и о неединоличном голосовании нардепов.
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