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В комитете Рады объяснили, почему отказались разбираться с кнопкодавством за Шкарлета

Четверг, 24 декабря 2020, 19:10

Комитет по вопросам регламента и депутатской этики Верховной Рады не рассмотрел материалы относительно вероятного "кнопкодавства" во время голосования за назначение министром образования и науки Сергея Шкарлета из-за того, что этот вопрос "не относится к ведению комитета".

Источник: заместитель председателя комитета Сергей Евтушок в комментарии "Суспільне"

Прямая речь Евтушка: "Председатель комитета (Сергей Кальченко со" Слуги народа "- ред.) у нее (депутата от" Голоса "Инны Совсун - ред.) спросил, почему вы не несете сообщение о совершении преступления в Государственный бюро расследований, он не знает, что ответить.

Мы что, ГБР? Или кто мы? Они хотели какие-то доказательства продемонстрировать, а мы кто? Мы же комитет, а не силовые структуры. Их (доказательства - ред.) Надо в ГБР нести ".

Это относится к ведению Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Там рассматриваются подобные истории: уголовные производства и усиление ответственности. Наш комитет не является тем комитетом, который должен это рассматривать".

Что было раньше: 24 декабря парламентский комитет по вопросам регламента и депутатской этики отказался рассматривать материалы о неединоличном голосовании за назначение Шкарлета.

Предыстория:

Знать больше: От Януковича до Зеленского через Порошенко. Кто такой глава Министерства образования Сергей Шкарлет

Министры под елку. Кто в очередной раз пополнил правительство Шмигаля

Украинская правда
Темы: Верховная РадаШкарлеткомитетыкнопкодавство


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