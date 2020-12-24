У комітеті Ради пояснили, чому відмовилися розбиратися із кнопкодавством за Шкарлета
Комітет з питань регламенту та депутатської етики Верховної ради не розглянув матеріали щодо ймовірного "кнопкодавства" під час голосування за призначення міністром освіти та науки Сергія Шкарлета через те, що це питання "не належить до відань комітету".
Джерело: заступник голови комітету Сергій Євтушок в коментарі "Суспільне"
Пряма мова Євтушка: "Голова комітету (Сергій Кальченко зі "Слуги народу" - ред.) у неї (депутата від "Голосу" Інни Совсун - ред.) запитав, чому ви не несете повідомлення про скоєння злочину до Державного бюро розслідувань, вона не знає, що відповісти.
Ми що, ДБР? Чи хто ми? Вони хотіли якісь докази продемонструвати, а ми хто такі? Ми ж комітет, а не силові структури. Їх (докази - ред.) треба до ДБР нести".
Це належить до відань Комітету з питань правоохоронної діяльності. Там розглядаються подібні історії: кримінальні провадження і посилення відповідальності. Наш комітет не є тим комітетом, який мав би це розглядати".
Що було раніше: 24 грудня комітет відмовився розглядати матеріали щодо неодноосібного голосування за призначення Шкарлета.
Передісторія:
- 17 грудня Верховна Ради підтримала призначення Шкарлета, хоча профільний комітет із питань освіти двічі не підтримав подання про його призначення.
- Присягу про вступ на посаду міністра Шкарлет складав під крики "Ганьба!", адже його звинувачували у плагіаті в наукових роботах, праці на Партію регіонів та "крило" колишнього міністраосвіти та науки Дмитра Табачника.
- Інна Совсун заявила, що за це призначення "проголосували" деякі нардепи ОПЗЖ, яких не було у сесійній залі парламенту.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пропонував депутатам, яких обурює призначення Шкарлета, звертатися до суду та надавати докази звинувачень щодо його плагіату та щодо неодноосібного голосування нардепів.
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