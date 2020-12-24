У комітеті Ради пояснили, чому відмовилися розбиратися із кнопкодавством за Шкарлета

Комітет з питань регламенту та депутатської етики Верховної ради не розглянув матеріали щодо ймовірного "кнопкодавства" під час голосування за призначення міністром освіти та науки Сергія Шкарлета через те, що це питання "не належить до відань комітету".

Джерело: заступник голови комітету Сергій Євтушок в коментарі "Суспільне"

Пряма мова Євтушка: "Голова комітету (Сергій Кальченко зі "Слуги народу" - ред.) у неї (депутата від "Голосу" Інни Совсун - ред.) запитав, чому ви не несете повідомлення про скоєння злочину до Державного бюро розслідувань, вона не знає, що відповісти.

Ми що, ДБР? Чи хто ми? Вони хотіли якісь докази продемонструвати, а ми хто такі? Ми ж комітет, а не силові структури. Їх (докази - ред.) треба до ДБР нести".

Це належить до відань Комітету з питань правоохоронної діяльності. Там розглядаються подібні історії: кримінальні провадження і посилення відповідальності. Наш комітет не є тим комітетом, який мав би це розглядати".

Що було раніше: 24 грудня комітет відмовився розглядати матеріали щодо неодноосібного голосування за призначення Шкарлета.

Передісторія:

Знати більше: Від Януковича до Зеленського через Порошенка. Хто такий очільник Міністерства освіти Сергій Шкарлет

Міністри під йолку. Хто вчергове поповнив уряд Шмигаля