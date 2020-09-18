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Против Порошенко уже открыли 58 уголовных дел – адвокаты

Пятница, 18 сентября 2020, 12:41
Против Порошенко уже открыли 58 уголовных дел – адвокаты

Адвокат бывшего президента Петра Порошенко Илья Новиков утверждает, что правоохранительные органы открыли против его подзащитного в общей сложности 58 уголовных дел.

Источник: брифинг адвокатов Порошенко Ильи Новикова и Игоря Голованя в пятницу в Киеве

Прямая речь Новикова: "Нас постоянно спрашивают, какая цифра текущая уголовных дел из списка Порошенко. Опять же, мы не знаем… мы не можем быть уверены, что там нет чего-то, о чем нам неизвестно, но по состоянию на сейчас – это 58 уголовных дел".

Детали: По его словам, при этом нет никаких признаков, что Государственное бюро расследований собирается "как-то менять направление своих усилий". "Очевидно, что это им гораздо интереснее, чем их нормальная работа", - добавил адвокат.

Его коллега Головань отметил, что некоторые из этих дел были сперва закрыты из-за отсутствия события преступления, но потом Печерский райсуд Киева открывал их снова.

Напомним: Ранее Головань заявлял, что 4 сентября "появилось 15 новых производств, направленных фактически против пятого президента Украины Петра Порошенко".

Знать больше: Суд над Порошенко. Разбираем детали дела

В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР

Предыстория:

  • 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
  • 8 июля суд оставил без рассмотрения ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Порошенко. 
  • 8 июля адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что одно из дел против пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, касающееся ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" закрыто
  • 1 июля пятый президент Петр Порошенко заявил, что против него расследуют 24 уголовных производства и за всеми ними стоит Офис президента, или лично глава страны Владимир Зеленский.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: ПорошенкоГБРкриминал
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