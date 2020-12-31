Офис Венедиктовой: Гранаты под дверью у матери Шабунина были без взрывчатки

Ровенская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам угрозы убийством и хулиганства, совершенного с применением оружия под дверью матери антикоррупционного активиста.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.1 ст.129, ч.4 ст.296 УК Украины также взято на контроль руководством Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, вечером 30 декабря 2020 года в г.. Ровно у дверей квартиры, где живет мать общественного деятеля в сфере борьбы с коррупцией, были обнаружены 2 предмета, похожие на гранаты, и пластиковая коробка, перемотанная скотчем.

Жители были эвакуированы, на месте работала взрывотехническая группа. По предварительным данным, в корпусах гранат взрывчатки не обнаружено.

Сейчас следственные действия для установления лиц, причастных к преступлению, продолжаются.

Будут назначены взрыво-техническая и молекулярно-генетическая экспертизы.

Предыстория:

30 декабря возле квартиры матери председателя правления и соучредителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство.

23 июля председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил, что его дом подожгли, обошлось без жертв.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог дома активиста, заявив, что ждет от правоохранителей оперативных ответов.

В сентябре стали известны результаты экспертизы, которая определила причиной пожара умышленный поджог.

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