Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Офис Венедиктовой: Гранаты под дверью у матери Шабунина были без взрывчатки

Четверг, 31 декабря 2020, 10:01
gp.gov.ua

Ровенская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам угрозы убийством и хулиганства, совершенного с применением оружия под дверью матери антикоррупционного активиста.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.1 ст.129, ч.4 ст.296 УК Украины также взято на контроль руководством Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, вечером 30 декабря 2020 года в г.. Ровно у дверей квартиры, где живет мать общественного деятеля в сфере борьбы с коррупцией, были обнаружены 2 предмета, похожие на гранаты, и пластиковая коробка, перемотанная скотчем.

Жители были эвакуированы, на месте работала взрывотехническая группа. По предварительным данным, в корпусах гранат взрывчатки не обнаружено.

 
gp.gov.ua
 
 

Сейчас следственные действия для установления лиц, причастных к преступлению, продолжаются.

Будут назначены взрыво-техническая и молекулярно-генетическая экспертизы.

Предыстория:

  • 30 декабря возле квартиры матери председателя правления и соучредителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство.
  • 23 июля председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил, что его дом подожгли, обошлось без жертв.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог дома активиста, заявив, что ждет от правоохранителей оперативных ответов. 
  • В сентябре стали известны результаты экспертизы, которая определила причиной пожара умышленный поджог.

Читать также: "Противно-хамская коррупция Зеленского – это судья Вовк". Шабунин о громких дела, качании НАБУ и претензиях Запада

Темы: Офис генпрокурораактивистыРовнокриминал


powered by lun.ua
Главное сегодня

США выдвинули новые обвинения Коломойскому и Боголюбову

фотоОфис Венедиктовой: Гранаты под дверью у матери Шабунина были без взрывчатки

9 699 больных COVID в Украине за сутки, выздоровели на две тысячи больше

Матери Шабунина подбросили взрывчатку - полиция

видеоЛукашенко: Пока последний омоновец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять

Новости 30 декабря: Татаров избежал ареста, КС сопротивляется Зеленскому

Все новости...
Офис генпрокурора
У Венедиктовой объяснили отзыв из ВАКС ходатайства об аресте Татарова
Печерский суд обязал ОГП забрать у НАБУ дело о миллионной взятке
Беспрецедентно: заместитель Ермака избежал ареста
Последние новости
10:39
Хорватию продолжает "трясти" – посол
10:30
США выдвинули новые обвинения Коломойскому и Боголюбову
10:01
фотоОфис Венедиктовой: Гранаты под дверью у матери Шабунина были без взрывчатки
09:53
Британия окончательно утвердила торговое соглашение с ЕС и избежала "жесткого" Brexit
09:29
В Киеве планируют капитально ремонтировать Крещатик
08:48
Шабунин: Взрывное устройство под дверью мамы – это "привет" мне
08:22
9 699 больных COVID в Украине за сутки, выздоровели на две тысячи больше
08:00
Главные новости среды и ночи: Татаров избежал ареста, КС сопротивляется Зеленскому
07:24
На востоке Украины формирования России осуществили 5 обстрелов
06:23
В США подтвердили второй случай заражения мутировавшим коронавирусом
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!