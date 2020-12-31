Шабунин: Взрывное устройство под дверью мамы – это "привет" мне

Руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин считает, что его маме подложили взрывчатку под двери в Ровно, чтобы запугать его, а способствовала этому безнаказанность преступлений против активистов.

Источник: пост Шабунина в Facebook

Прямая речь: "Моей маме подложили взрывное устройство под дверь квартиры. Если устройство действительно взрывное (а так утверждает нацполиция), то маму собирались убить. Очевидно, что это мне такой "привет", а не 69-летней пожилой женщине, которая уже почти ничего не видит.

Правоохранительная система не может обеспечить уже даже не справедливость – элементарную безопасность своих граждан.

Кто бы за этим ни стоял, он уверен в собственной безнаказанности. Эту уверенность ему гарантирует неспособность/коррумпированность/госизмена (на выбор) министра МВД, генпрокурора, главы СБУ и судебной шоблы. Все вместе они так и не смогли наказать ни одного заказчика нападений на активистов. В тысячах случаев насилия против украинцев ситуация аналогична".

Детали: Щабунин напомнил, что "Нацполиция Авакова за полгода так и не смогла найти хотя бы исполнителей поджога" его дома, не говоря уже о заказчиках.

По его мнению, правоохранительная, судебная системы и система безопасности деградируют и продаются со скоростью, "которая все меньше совместима с выживанием страны", и на все это "политическое руководство страны реагирует, в лучшем случае, видосиками, в худшем – защитой от наказания управленцев этих деградированных систем".

По словам активиста-антикоррупционера, "не имеет значения, кто это организовал: олигархи, коррупционная шобла или русские – сделать это им позволила неумение государства достойно ответить в сотнях предыдущих нападений".

Предыстория:

30 декабря возле квартиры матери председателя правления и соучредителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство.

возле квартиры матери председателя правления и соучредителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство. 23 июля председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил, что его дом подожгли, обошлось без жертв.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог дома активиста, заявив, что ждет от правоохранителей оперативных ответов.

В сентябре стали известны результаты экспертизы, которая определила причиной пожара умышленный поджог.

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