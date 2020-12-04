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Социологи сравнили отношение украинцев к Степанову, Супрун и другим медикам

Пятница, 4 декабря 2020, 10:50
Социологи сравнили отношение украинцев к Степанову, Супрун и другим медикам

Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 19% украинцев, при этом 37% граждан его не знают.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг"

Детали: По результатам опроса, Степанову доверяют 19% украинцев, не доверяют - 34%, не знают такого - 37%.

Бывшему министру из правительства Владимира Гройсмана Ульяне Супрун доверяют 15% респондентов, не доверяют - 67%, не знают ее - 12%.

При этом экс-министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую, которые находились в должности в 2019-2020 гг. (Скалецкая - 7 месяцев, Емец - менее 1 месяца), не знают почти половина опрошенных. Доверяют им около 8-10%, не доверяют - около трети.

 

Больше всего украинцы доверяют детскому врачу, телеведущему Евгению Комаровскому - 66%, не доверяют ему - 20%.

Директору Института сердца Борису Тодурову доверяют 32%, не доверяют - 16%, не знают его - 48%.

Главному санитарному врачу Виктору Ляшко доверяют 32%, не доверяют - 39%, не знают его - 20%.

Председателю парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаилу Радуцкому доверяют 8% украинцев, не доверяют - 26%, не знают его - 60%.

 

Исследование проводила соцгруппа "Рейтинг" 27 ноября - 1 декабря 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет.

Было опрошено 1200 респондентов методом формализованного интервью (face-to-face).

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

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Напомним: 

  • По данным источников "Украинской правды", Максима Степанова планируют уволить с должности министра здравоохранения до конца 2020 года, но еще думают, кого лучше назначить вместо него.
  • Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что отставка Степанова пока не рассматривается, потому что надо заниматься борьбой с коронавирусом, и добавил, что держать его не будут, если захочет уйти.
  • По информации УП, увольнение Степанова пришлось отложить в последний момент, чтобы в Раде прошло голосование бюджета - чтобы не ссориться с различными медицинскими группами и деятелями типа Бориса Тодурова, которые и ранее уже угрожали митингами в случае отставки Степанова. Претензии ОПУ к Степанову касались его равнодушия к работе на местах и провала подготовки ко второй волне СOVID-19.

Украинская правда

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Темы: МинздравСтепановСупрунопроссоциология
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