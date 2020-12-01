Корниенко прокомментировал слухи об отставке Степанова: не время

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что отставка министра здравоохранения Максима Степанова пока не рассматривается, потому что надо заниматься борьбой с коронавирусом, и добавил, что держать его не будут, если захочет уйти.

Источник: Корниенко в интервью hromadske

Прямая речь: "Я не думаю, что сейчас время делать какие-то увольнения и назначения в сфере здравоохранения. Потому что сейчас очень критическая ситуация, ею нужно срочно заниматься. Но если министр сам захочет уйти, мы держать его не будем. Хотя 226 голосов на это тоже надо".

Детали: Председателю партии также не известно о намерениях внести в парламент решение об отставке министра здравоохранения.

"Мне неизвестно об этом. Это слухи. Заявления не было, комитетов не было, ничего не было. Это какие-то слухи ", – сказал Корниенко.

Он также добавил, что сейчас премьер может предлагать увольнять министров или же последние могут написать заявление по собственному желанию. "Если в правительстве будет консенсус между премьером и министрами о том, кто продолжает работать/не работает, то нам обязательно быстро сообщат. Если нет к нам никаких официальных документов, то, значит, они все продолжают работать", – заявил глава "слуг".

Справка: Отправить в отставку министра может также и Верховная Рада. Для этого нужно зарегистрировать соответствующее постановление, которое во время голосования должны поддержать 226 депутатов.

Напомним: