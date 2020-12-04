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"Киевского террориста" переводят из СИЗО в психбольницу

Пятница, 4 декабря 2020, 17:53
Киевского террориста переводят из СИЗО в психбольницу

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения Сухробу Каримову, который 3 августа захватил банк в ТЦ "Леонардо" в центре Киева и угрожал взрывом.

Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь: "4 декабря суд удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения с содержания под стражей на помещение в спецучреждение оказания психиатрической помощи в Глевахе в условиях, исключающих его опасное поведение".

Детали: Решение было принято, учитывая результаты психолого-психиатрической экспертизы состояния подозреваемого.

Что было ранее: 5 августа Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог задержанного в результате спецоперации Сухроба Каримова.

Предыстория:

  • 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка и угрожал взрывом.
  • Позже стало известно, что террористом, захватившим банк, оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.
  • Мужчина заявил силовикам, что к его ноге прицеплен трос, привязанный к детонатору. По словам террориста, в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют.
  • Позже Каримов вышел в прямой эфир телевидения, где заявил, что он "святой дух". Никаких конкретных требований мужчина не озвучил. По его словам, украинцы выбрали президентом "шута" и стоит назначить единственного человека, который стал бы президентом всего мира. Каримов решил быть этим человеком, который изменит ситуацию в Украине, а дальше в других странах.
  • Спецназовцы задержали Каримова, когда тот как раз говорил на камеру. 

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Украинская правда
Темы: Киевкриминалпрокуратура
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