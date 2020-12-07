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Закон о наказании за ложь в декларации отправили на подпись Зеленскому

Понедельник, 7 декабря 2020, 10:51
Фото ВР

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование, теперь его должен подписать президент.

Источник: сайт парламента

Дословно: "Документ передан на подпись президенту Украины".

Детали: Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления". Этот законопроект №4460-д Верховная Рада поддержала 4 декабря.

Закон предусматривает штрафы и ограничение свободы за недостоверное декларирование или умышленное непредставление декларации.

Для справки: Согласно УК, наказание в виде ограничения свободы заключается в содержании лица в уголовно-исполнительных учреждениях открытого типа без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора с обязательным привлечением осужденного к труду.

Ограничение свободы устанавливается на срок от 1 до 5 лет.

Ограничение свободы не применяется к несовершеннолетним, беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, к лицам, достигшим пенсионного возраста, военнослужащим срочной службы и к лицам с инвалидностью первой и второй группы.

Наказание в виде лишения свободы заключается в изоляции осужденного и помещении его на определенный срок в уголовно-исполнительное учреждение закрытого типа. Устанавливается на срок от 1 до 15 лет.

Лишения свободы является одним из самых строгих уголовных наказаний, находится между ограничением свободы и пожизненным лишением свободы.

Почему это важно: Из-за признания Конституционным судом неконституционными норм относительно недостоверного декларирования и полномочий НАПК Украина рискует потерять поддержку МВФ, Всемирного банка и других международных партнеров, также это ставит под сомнение безвизовый режим с ЕС. Украине нужно было восстановить наказание за утаивание благосостояния при декларировании, хотя за ложь в декларациях за 2017-2019 годы наказания уже не будет.

Знать больше: Убить борьбу с коррупцией. Как Конституционный Суд возвращает бандитские 90-е

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Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.
  • Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • 4 декабря Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование – за ложь о состоянии предусмотрели штраф и ограничение свободы. 

Украинская правда
Темы: декларацииКСВерховная Рада


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