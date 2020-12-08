"Крым как Марс": Поклонская бросает Маску вызов

Коллаборантка оккупантов Крыма, бывшая "прокурор" и незаконно избранная "депутат" Госдумы РФ Наталья Поклонская предлагает американскому миллиардеру и основателю SpaceX Илону Маску переехать в Крым, чтобы решить там вопрос с водой.

Источник: Facebook-страница Поклонской

Прямая речь: "Илон Маск сообщил, что хочет переехать жить из Калифорнии в Техас. Хочу предложить господину Маску лучший вариант – переехать к нам в Крым. У нас большое количество космических объектов, а практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс, куда, я слышала, Илон планирует отправить экспедицию.

Приглашаю лично обосноваться на солнечном побережье полуострова и показать на деле, реально ли Вы сможете решить земные (а не межгалактические) задачи, которые нам поставила Украина, лишив людей пресной воды.

Как тебе такое, Илон Маск?".

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