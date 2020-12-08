"Крым как Марс": Поклонская бросает Маску вызов
Коллаборантка оккупантов Крыма, бывшая "прокурор" и незаконно избранная "депутат" Госдумы РФ Наталья Поклонская предлагает американскому миллиардеру и основателю SpaceX Илону Маску переехать в Крым, чтобы решить там вопрос с водой.
Источник: Facebook-страница Поклонской
Прямая речь: "Илон Маск сообщил, что хочет переехать жить из Калифорнии в Техас. Хочу предложить господину Маску лучший вариант – переехать к нам в Крым. У нас большое количество космических объектов, а практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс, куда, я слышала, Илон планирует отправить экспедицию.
Приглашаю лично обосноваться на солнечном побережье полуострова и показать на деле, реально ли Вы сможете решить земные (а не межгалактические) задачи, которые нам поставила Украина, лишив людей пресной воды.
Как тебе такое, Илон Маск?".
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Предыстория:
- Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После оккупации Крыма Россией в 2014 году подачу воды на полуостров прекратили. Украинские власти неоднократно заявляли, что водоснабжение Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.
- Из-за нехватки воды в Крыму оккупанты ввели жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах, Алуште и прилегающих поселках, Ялте, Белогорске и Евпатории. Водоснабжения Симферополя в основном переориентировали на подземные источники, в Ялте воду будут подавать по часам.
- Оккупационные власти заявили, что в апреле 2021 года в систему водоснабжения Симферополя якобы начнет поступать пресная вода из водозабора, который наполнят с помощью дополнительных скважин, хотя выкачивание воды из подземных источников уже привело к засолению почв.