Глава пограничной службы Португалии ушла в отставку на фоне скандала с убийством украинца

Глава Службы по делам иностранцев и границ Португалии (SEF) Криштина Гатош подала в отставку на фоне скандала в связи с гибелью украинца в аэропорту Лиссабона в результате избиения после задержания.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел еще в марте 2020 года. 40-летнего Игоря Гоменюка задержали в аэропорту Лиссабона за попытку въехать в страну без действительной визы. Вскоре он умер в изоляторе. Трех офицеров SEF, причастных к инциденту, впоследствии задержали и предъявили им обвинения в убийстве.

Вопрос снова начал обсуждаться после неподтвержденных сообщений о том, что SEF планирует установить "тревожные кнопки" в центрах содержания. Правозащитники заявляют, что это неадекватная реакция на инцидент.

Португальский RTP сообщает, что последние несколько недель Гатош находилась под давлением после того, как в интервью СМИ сказала, что погибший в изоляторе Лиссабона гражданин Украины "явно подвергался пыткам".

В Министерстве внутренних дел, которому подчинена SEF, сообщили, что Криштина Гатош "по собственному желанию" подала в отставку в рамках реформы, цель которой - более четко разделить полицейские и административные полномочия в вопросах взаимодействия с мигрантами и путешественниками, и использовать " более человечный и менее бюрократический подход".

В SEF пока не ответили, связана ли отставка Гатош со скандалом вокруг смерти украинца. В МВД от дальнейших комментариев отказались.

В то же время, один из депутатов депутат от оппозиционной PSD Рикардо Лейте связывает отставку с инцидетом. "Когда стали известны обстоятельства смерти гражданина Украины в аэропорту Лиссабона, отставка была единственным возможным выходом", - написал он в своем Twitter.

"Это первый, хотя и запоздалый шаг. Но если за этим не будет структурных изменений, как пообещал глава МВД в марте - этого недостаточно", - цитирует Reuters Ану Лоградо, представительницу правозащитной группы Humans Before Borders.

Представитель португальской Amnesty International Педро Нето отметил, что инцидент с гражданином Украины - не единичный случай, и ранее также случались ситуации ненадлежащего обращения с иностранцами, прибывающими в Португалию. По его мнению, для решения вопроса нужно лучше заботиться о подготовке сотрудников пограничной службы.