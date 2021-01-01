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В январе сфера услуг должна полностью перейти на украинский язык

Пятница, 1 января 2021, 15:29

С 16 января 2021 года вступит в силу 30 ст. языкового закона, обязывающая всех поставщиков услуг в Украине коммуницировать с клиентами исключительно на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя о другом.

Источник: Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

Детали: Документ предусматривает, что все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей украинском языке.

Это касается супермаркетов, интернет-магазинов, кафе, банков, АЗС, аптек и т.д.

Производителей и продавцов в Украине обязывают предоставлять потребителям информацию о товарах, работах или услугах на государственном языке. Но такая информация может дублироваться на любом другом языке.

При этом только по просьбе клиента предоставитель услуг или продавец могут осуществить обслуживание на другом языке.

Дословно Закон: "По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон".

Дополнительно: В случае нарушений со стороны работников сферы услуг и компаний каждый гражданин сможет обратиться к уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Кременю.

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Напомним: 

  • 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • Документ Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, еще до инаугурации Владимира Зеленского.

Украинская правда
Темы: языкзаконодательствобизнес


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