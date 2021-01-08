Байден не против, если Пенс придет на инаугурацию, а Трамп – нет

Джо Байден сказал, что самый быстрый способ отстранить Дональда Трампа от должности президента США – это приступить к инаугурации избранного президента, он также не против, если вице-президент Майк Пенс придет на инаугурацию, а Трамп не придет.

Источник: Bloomberg и Bloomberg TV

Детали: Ранее официальный представитель Пенса Девин О’Мэлли писал в Twitter, что вице-президент не получал приглашения на инаугурацию Байдена, а действующий президент Трамп заявил, что не пойдет на эту церемонию.

Байден ранее заявлял, что надеется на то, что Трамп приедет, и что протокол передачи власти важен. Но, по его словам, пропустить инаугурацию – это решение Трампа, и оно не имеет для него личного значения.

Байден сказал, что Трамп превзошел наихудшие ожидания, но он теперь сосредоточен на вступлении в должность, а не на импичменте Трампа.

По его мнению, это еще имело бы смысл за полгода до завершения полномочий нынешнего президента, но не за две недели до прихода к власти новой администрации.

President-elect Joe Biden says Vice President Mike Pence is welcome at his inauguration and it's a 'good thing' President Trump will not be attending https://t.co/El5A0drnqX pic.twitter.com/WBD4l4q6xr — Bloomberg TV (@BloombergTV) January 8, 2021

Байден также призвал сенаторов поторопиться с утверждением кандидатов на ключевые посты в его администрации.

Справка: Последним президентом США, который не присутствовал на инаугурации своего преемника, был Ричард Никсон, который ушел в отставку после Уотергейтского скандала и покинул Вашингтон в 1974 году до того, как Джеральд Форд принес присягу. Последним президентом, который пропустил инаугурацию после плановых выборов, был Вудро Вильсон, который пропустил церемонию Уоррена Г. Хардинга в 1921 году из-за проблем со здоровьем.

Другие президенты пропускали инаугурацию своих преемников из-за политических недовольств, но не в новейшей истории.