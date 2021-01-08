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Зеленский катается на лыжах в Буковеле

Пятница, 8 января 2021, 19:29
Зеленский катается на лыжах в Буковеле
Instagram petia_gavrushchuk

Президента Владимира Зеленского заметили на лыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области, фотографии с ним постят пользователи соцсетей.

Источник: Instagram

Детали: Фотографии с президентом в соцсетях начали публиковать накануне Рождества, снимки продолжают появляться 8 января, когда в Украине начал действовать усиленный карантин из-за эпидемии COVID-19.

Формально Зеленский не нарушает запреты правительства, потому что Кабинет министров разрешил работать лыжным курортам в период с 8 по 24 января включительно.

Однако для жителей городов все публичные развлечения недоступны в этот период. Более того, даже приобрести одежду проблема: это можно сделать только онлайн.

Как пишут пользователи соцсетей, на "Буковеле" лыжники стоят в очередях на подъемники и не соблюдают дистанцию.

При этом на фотографиях президент Зеленский без маски.

Зеленский катается на лыжах в Буковеле
Зеленский катается на лыжах в Буковеле
Instagram natalia.shnitko
Зеленский в Буковеле, начало 2021 года
Зеленский в Буковеле, начало 2021 года
Instagram babichsergey24
Зеленский фотографируется с лыжниками на курорте
Зеленский фотографируется с лыжниками на курорте "Буковель"
Instagram Mighty_migs27
Зеленский и катание на карантине
Зеленский и катание на карантине
Instagram tsipino_6
Зеленский среди лыжников
Зеленский среди лыжников
Instagram pavelproskurin_07

После того, как об отдыхе Зеленского на лыжах начали писать СМИ, некоторые фото исчезли из Instagram.

От УП: В некоторых странах чиновники уходили в отставку из-за того, что нарушили введенные в их странах правила карантина, или из-за того, что подавали плохой пример своим соотечественникам, не оставаясь дома.

Зеленского же даже за майский кофе в обход ограничений не оштрафовали.

В январе 2020 года, через полгода после вступления в должность президента, Зеленский тайно поехал в Оман. Позже в Офисе президента заявили, что тот визит не имел официального статуса, а Зеленский заявил, что его дети имеют право на отдых, а он не должен сообщать о своих частных поездках.

Знать больше: Жесткий карантин с 8 января: Кабмин обновил список запретов

COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда, дополнено

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Темы: Зеленскийкарантинлокдаун
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