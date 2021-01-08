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Зеленский катается на лыжах в Буковеле

Пятница, 8 января 2021, 20:29
Instagram petia_gavrushchuk

Президента Владимира Зеленского заметили на лыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области, фотографии с ним постят пользователи соцсетей.

Источник: Instagram

Детали: Фотографии с президентом в соцсетях начали публиковать накануне Рождества, снимки продолжают появляться 8 января, когда в Украине начал действовать усиленный карантин.

Формально Зеленский не нарушает запреты правительства, потому что Кабинет министров разрешил работать лыжным курортам в период с 8 по 24 января включительно.

Однако для жителей городов все публичные развлечения недоступны в этот период.

Как пишут пользователи соцсетей, на "Буковеле" лыжники стоят в очередях на подъемники и не соблюдают дистанцию.

При этом на фотографиях президент Зеленский без маски.

Зеленский катается на лыжах в Буковеле
Зеленский катается на лыжах в Буковеле
Instagram natalia.shnitko
Зеленский в Буковеле, начало 2021 года
Зеленский в Буковеле, начало 2021 года
Instagram babichsergey24
Зеленский фотографируется с лыжниками на курорте
Зеленский фотографируется с лыжниками на курорте "Буковель"
Instagram Mighty_migs27

После того, как об отдыхе Зеленского на лыжах начали писать СМИ, некоторые фото исчезли из Instagram.

Украинская правда
Темы: Зеленскийкарантинлокдаун


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