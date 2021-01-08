Зеленский катается на лыжах в Буковеле
Президента Владимира Зеленского заметили на лыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области, фотографии с ним постят пользователи соцсетей.
Источник: Instagram
Детали: Фотографии с президентом в соцсетях начали публиковать накануне Рождества, снимки продолжают появляться 8 января, когда в Украине начал действовать усиленный карантин.
Формально Зеленский не нарушает запреты правительства, потому что Кабинет министров разрешил работать лыжным курортам в период с 8 по 24 января включительно.
Однако для жителей городов все публичные развлечения недоступны в этот период.
Как пишут пользователи соцсетей, на "Буковеле" лыжники стоят в очередях на подъемники и не соблюдают дистанцию.
При этом на фотографиях президент Зеленский без маски.
После того, как об отдыхе Зеленского на лыжах начали писать СМИ, некоторые фото исчезли из Instagram.