Президента Владимира Зеленского заметили на лыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области, фотографии с ним постят пользователи соцсетей.

Источник: Instagram

Детали: Фотографии с президентом в соцсетях начали публиковать накануне Рождества, снимки продолжают появляться 8 января, когда в Украине начал действовать усиленный карантин.

Формально Зеленский не нарушает запреты правительства, потому что Кабинет министров разрешил работать лыжным курортам в период с 8 по 24 января включительно.

Однако для жителей городов все публичные развлечения недоступны в этот период.

Как пишут пользователи соцсетей, на "Буковеле" лыжники стоят в очередях на подъемники и не соблюдают дистанцию.

При этом на фотографиях президент Зеленский без маски.

Зеленский катается на лыжах в Буковеле Instagram natalia.shnitko

Зеленский в Буковеле, начало 2021 года Instagram babichsergey24

Зеленский фотографируется с лыжниками на курорте "Буковель" Instagram Mighty_migs27

После того, как об отдыхе Зеленского на лыжах начали писать СМИ, некоторые фото исчезли из Instagram.