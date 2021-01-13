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Новости 13 января: цену на газ снизят, Facebook удалил профили, связанные с Порошенко

Среда, 13 января 2021, 22:00

Цену на газ для населения снизят более чем на 30%, Facebook удалил десятки профилей, связанных с партией Порошенко и несколькими ОО, — актуальные новости 13 января.

О снижении цены на газ

Кабмин введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб.м. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

Снижение цен на газ, которое ожидается в феврале, введено по инициативе президента Владимира Зеленского.

Об удаленных профилях в Facebook

Facebook в декабре 2020 года удалил десятки профилей, связанных с партией "Европейская солидарность" и общественной организацией "Справа громад", а также общественной организацией "Антикоррупционный блокпост".

О других важных новостях

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что согласно заключенному договору о закупке вакцины Sinovaс, ее эффективность должна быть не менее 70%. В противном случае Украина должны вернуть деньги. Цена одной дозы вакцины от коронавируса CoronaVac достигнет 504 гривен.

Палата представителей США в среду утром начала обсуждение резолюции, чтобы объявить второй импичмент действующему президенту Дональду Трампу после нападения на Капитолий на прошлой неделе.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что нынешняя власть сделает все возможное, чтобы наказать людей, вмешавшихся в выборы США.

Мэр Киева Виталий Кличко планирует возобновить обучение для учеников младших классов на время локдауна.

Оппозиционер Алексей Навальный намерен вернуться из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления, в Россию 17 января.

Темы: газПорошенкоfacebookтарифы


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