Новости 13 января: цену на газ снизят, Facebook удалил профили, связанные с Порошенко

Цену на газ для населения снизят более чем на 30%, Facebook удалил десятки профилей, связанных с партией Порошенко и несколькими ОО, — актуальные новости 13 января.

О снижении цены на газ

Кабмин введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб.м. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

Снижение цен на газ, которое ожидается в феврале, введено по инициативе президента Владимира Зеленского.

Об удаленных профилях в Facebook

Facebook в декабре 2020 года удалил десятки профилей, связанных с партией "Европейская солидарность" и общественной организацией "Справа громад", а также общественной организацией "Антикоррупционный блокпост".

О других важных новостях

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что согласно заключенному договору о закупке вакцины Sinovaс, ее эффективность должна быть не менее 70%. В противном случае Украина должны вернуть деньги. Цена одной дозы вакцины от коронавируса CoronaVac достигнет 504 гривен.

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