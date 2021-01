Ермак прокомментировал санкции США против Дубинского и Ко: Сделаем все возможное

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что нынешняя власть сделает все возможное, чтобы наказать людей, вмешавшихся в выборы США.

Источник: Twitter Ермака

Прямая речь Ермака: "Для ясности - независимо от принадлежности к партии, эта власть сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

For the sake of clarity - regardless of party affiliation, this administration will do everything in its power to hold those responsible for meddling in US elections.