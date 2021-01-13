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Ермак прокомментировал санкции США против Дубинского и Ко: Сделаем все возможное

Среда, 13 января 2021, 17:39

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что нынешняя власть сделает все возможное, чтобы наказать людей, вмешавшихся в выборы США.

Источник: Twitter Ермака

Прямая речь Ермака: "Для ясности - независимо от принадлежности к партии, эта власть сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

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Предыстория:

  • США ввели санкции против 7 граждан и 4 средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.
  • Сейчас под санкциями нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский, бывший помощник нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, беглого экс-нардеп Александр Онищенко, окружение Деркача – Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель. 
  • Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что шаги и высказывания народного депутата от СН Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции. По словам Кравчук, на фракции еще не обсуждали внесение Дубинского в список санкций. Она добавила, что нардепам нужно время, чтобы изучить этот вопрос и обсудить его вместе.

Знать больше: Слуга народа и Кремля: неочевидные детали санкций США против Дубинского и соратников

Украинская правда
Темы: Андрей ЕрмаксанкцииСША


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