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Навальный анонсировал возвращение в Россию

Среда, 13 января 2021, 11:04

Оппозиционер Алексей Навальный намерен вернуться из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления, в Россию 17 января.

Источник: Навальный в Instagram

Прямая речь: "Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить.

Я выжил. И сейчас Путин, отдавший приказ о моём убийстве, верещит на весь свой бункер и велит своим слугам сделать всё, чтобы я не вернулся. Слуги действуют как обычно: фабрикуют новые уголовные дела против меня.

Но что они там делают мне не очень интересно. Россия - моя страна, Москва - мой город, я по ним скучаю. Поэтому сегодня утром я зашел на сайт компании "Победа" и купил билеты. 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте".

Детали: На сайте авиакомпании "Победа" на 17 января запланирован один рейс с вылетом из Берлина в 14:45 и прибытием в аэропорт Внуково в 19:20.

Что предшествовало: Накануне стало известно, что ФСИН РФ потребовала заменить Навальному условный срок лишения свободы реальным в деле "Ив Роше", по которому оппозиционер  признан российским судом виновным в хищении. Также 29 декабря СКР сообщил о возбуждении против Навального уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Украинская правда
Темы: НавальныйРосcия


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