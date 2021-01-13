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Навальный анонсировал возвращение в Россию

Среда, 13 января 2021, 10:04
Навальный анонсировал возвращение в Россию

Оппозиционер Алексей Навальный намерен вернуться из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления, в Россию 17 января.

Источник: Навальный в Instagram

Прямая речь: "Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить.

Я выжил. И сейчас Путин, отдавший приказ о моём убийстве, верещит на весь свой бункер и велит своим слугам сделать всё, чтобы я не вернулся. Слуги действуют как обычно: фабрикуют новые уголовные дела против меня.

Но что они там делают мне не очень интересно. Россия - моя страна, Москва - мой город, я по ним скучаю. Поэтому сегодня утром я зашел на сайт компании "Победа" и купил билеты. 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте".

Детали: На сайте авиакомпании "Победа" на 17 января запланирован один рейс с вылетом из Берлина в 14:45 и прибытием в аэропорт Внуково в 19:20.

Что предшествовало: Накануне стало известно, что ФСИН РФ потребовала заменить Навальному условный срок лишения свободы реальным в деле "Ив Роше", по которому оппозиционер  признан российским судом виновным в хищении. Также 29 декабря СКР сообщил о возбуждении против Навального уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

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Предыстория:

  • Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
  • 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
  • Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
  • Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • Путин во время большой пресс-конференции 17 декабря, отвечая на вопрос о Навальном, заявил в частности следующее: "Если бы хотели травить, довели бы до конца".

Украинская правда

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Темы: НавальныйРосcия
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