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Верховный суд отменил президентский указ об увольнении Семочко

Четверг, 14 января 2021, 12:25

Кассационный административный суд Верховного суда признал противоправным и отменил указ президента об увольнении Сергея Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Источник: комментарий пресс-службы Верховного суда "Украинской правде"

Детали: Иск Семочко к президенту об отмене указа о его увольнении удовлетворили частично.

В частности, Кассационный админсуд ВС признал противоправным и отменил указ президента от 2019 №143/2019 "Об увольнении Семочко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины".

В пресс-службе добавили, что в удовлетворении остальных исковых требований истцу отказано.

Дополняєтся...

Алена Мазуренко, УП
Темы: Семочко


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