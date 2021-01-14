Верховный суд отменил президентский указ об увольнении Семочко

Кассационный административный суд Верховного суда признал противоправным и отменил указ президента об увольнении Сергея Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Источник: комментарий пресс-службы Верховного суда "Украинской правде"

Детали: Иск Семочко к президенту об отмене указа о его увольнении удовлетворили частично.

В частности, Кассационный админсуд ВС признал противоправным и отменил указ президента от 2019 №143/2019 "Об увольнении Семочко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины".

В пресс-службе добавили, что в удовлетворении остальных исковых требований истцу отказано.

Возглавляла коллегию судей Кассационного админсуда судья Ирина Васильева.

Решение вступит в силу по истечении срока на подачу апелляции, то есть через 30 дней.

Летом суд оставлял без рассмотрения иск Семочко, но тот обжаловал решение и суд обязали рассмотреть дело.

Напомним: