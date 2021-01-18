Кнопкодавство за Шкарлета: Офис генпрокурора открыл дело, будет расследовать ГБР

Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело о кнопкодавстве во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Источник: нардеп от партии "Голос" Инна Совсун в Facebook

Детали: Депутат обнародовала ответы правоохранителей на ее обращение. В материалах указано в частности, что карта Григория Суркиса от ОПЗЖ проголосовала "за", хотя самого Суркиса в зале не было.

ОГП открыл уголовное производство, предусмотренное статьей 364-2 Уголовного кодекса Украины.

Расследование поручили провести Государственному бюро расследований.

Прямая речь: "Это решение - это еще не восстановление справедливости, но уже первый шаг к этому. Голосов за назначение министра образования и науки в Верховной Раде не было, теперь это должны доказать правоохранительные органы".

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