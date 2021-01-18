Кнопкодавство за Шкарлета: Офис генпрокурора открыл дело, будет расследовать ГБР
Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело о кнопкодавстве во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки.
Источник: нардеп от партии "Голос" Инна Совсун в Facebook
Детали: Депутат обнародовала ответы правоохранителей на ее обращение. В материалах указано в частности, что карта Григория Суркиса от ОПЗЖ проголосовала "за", хотя самого Суркиса в зале не было.
ОГП открыл уголовное производство, предусмотренное статьей 364-2 Уголовного кодекса Украины.
Расследование поручили провести Государственному бюро расследований.
Прямая речь: "Это решение - это еще не восстановление справедливости, но уже первый шаг к этому. Голосов за назначение министра образования и науки в Верховной Раде не было, теперь это должны доказать правоохранительные органы".
Предыстория:
- 17 декабря Верховная Рады поддержала назначение Шкарлета, хотя профильный комитет по вопросам образования дважды не поддержал представление о его назначении.
- Присягу о вступлении в должность министра Шкарлет приносил под крики "Ганьба!" ("Позор!"), так как его обвиняли в плагиате в научных трудах, работе на Партию регионов и "крыло" бывшего министраобразования и науки Дмитрия Табачника.
- Инна Совсун заявила, что за это назначение "проголосовали" некоторые нардепы ОПЗЖ, которых не было в сессионном зале парламента.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагал депутатам, которых возмущает назначение Шкарлета, обращаться в суд и предоставлять доказательства обвинений о его плагиата и о неединоличном голосовании нардепов.
- 24 декабря парламентский комитет по вопросам регламента и депутатской этики отказался рассматривать материалы о неединоличном голосовании за назначение Шкарлета.
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