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Кнопкодавство за Шкарлета: Офис генпрокурора открыл дело, будет расследовать ГБР

Понедельник, 18 января 2021, 12:37
Кнопкодавство за Шкарлета: Офис генпрокурора открыл дело, будет расследовать ГБР

Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело о кнопкодавстве во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Источник: нардеп от партии "Голос" Инна Совсун в Facebook

Детали: Депутат обнародовала ответы правоохранителей на ее обращение. В материалах указано в частности, что карта Григория Суркиса от ОПЗЖ проголосовала "за", хотя самого Суркиса в зале не было.

ОГП открыл уголовное производство, предусмотренное статьей 364-2 Уголовного кодекса Украины.

Расследование поручили провести Государственному бюро расследований.

 

Прямая речь: "Это решение - это еще не восстановление справедливости, но уже первый шаг к этому. Голосов за назначение министра образования и науки в Верховной Раде не было, теперь это должны доказать правоохранительные органы".

Предыстория:

Знать больше: От Януковича до Зеленского через Порошенко. Кто такой глава Министерства образования Сергей Шкарлет

Министры под елку. Кто в очередной раз пополнил правительство Шмыгаля

Украинская правда

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Темы: ШкарлеткнопкодавствоОфис генпрокурораГБР
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