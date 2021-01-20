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Россия и Медведчук используют пленных в политических интересах – ТКГ

Среда, 20 января 2021, 20:08

В Трехсторонней контактной группе заявили, что Российская Федерация и народный депутат и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук совместно пытаются использовать пленных в своих политических интересах.

Источник: ТКГ в Telegram

Дословно: С этой целью они планируют завезти в Украину через Беларусь из России нескольких лиц, которые содержались на временно оккупированной территории Украины.

Кто эти лица, были ли они верифицированы в списках на освобождение, которые обсуждались в рамках Трехсторонней контактной группы, в каком состоянии эти лица - пока неизвестно.

Такая активность РФ, ее попытки использовать Медведчука, является демонстративным шагом, который поднимает процедуры и практики, реализуемые в рамках деятельности Трехсторонней контактной группы.

Согласно государственным процедурам, этих лиц при пересечении границы Украины придется поместить в обсервацию и провести через полную проверку специальных служб - фактически, Кремль и Медведчук подставляют этих людей под дополнительную нагрузку, пытаясь вывезти их в обход официальной процедуры увольнения через площадку ТКГ.

Глубоко аморальная попытка использовать судьбы людей, которые содержались на оккупированной территории с политической и имиджевой целью еще раз демонстрирует всем, что Медведчук является неадекватным званию украинского гражданина лицом, а Россия - не способной выполнять на этом этапе элементарных процедур и практик, за которые сама взяла на  себя ответственность.

Детали: В ТКГ уверяют, что руководство государства и украинские спецслужбы предоставят соответствующую оценку этому "освобождению".  Также они ждут реакции международных партнеров.

Предыстория: Денисова сообщила, что боевики ОРДЛО передадут "через посредника" девять незаконно удерживаемых лиц.

Украинская правда
Темы: ТКГпленныеМедведчукРосcия


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