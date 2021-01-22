Пожар в пансионате Харькова: задержали 4 человек и есть 3 версии

Правоохранители задержали 4 человек, причастных к организации деятельности пансионата для пожилых людей в Харькове, где произошел пожар с 15 жертвами, им готовят сообщения о подозрении.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Прямая речь: "В рамках уголовного производства... задержан владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена – директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением.

Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен".

Детали: Венедиктова добавила, что всем им готовятся сообщения о подозрении и ходатайства об избрании меры пресечения.

По данным правоохранителей, задержанные супруги являются учредителями общественной организации, которая использовалась для прикрытия деятельности, связанной с уходом за пожилыми людьми.

Стоимость пребывания в пансионате "Золотое время" они оценивали в среднем в 15 тысяч гривен (за какой период не указано – ред.).

Сейчас продолжаются следственные действия – правоохранители допрашивают работников пансионата, свидетелей, проводят обыски и осмотр места происшествия с привлечением экспертов.

Сейчас проверяют три версии трагедии:

поджог (занесение постороннего огня),

неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами,

замыкание электросети.

Отмечается, что у задержанного владельца на участке стоят два дома. На здание, в котором функционировал пансионат для пожилых людей, отсутствуют документы на ввод в эксплуатацию.

Кроме того, к нему без получения специальных разрешений, предусмотренных законодательством, было подключено электро- и газоснабжение – они были подведены от коммуникаций дома, оформленного надлежащим образом.

Во время первоочередных следственных действий выяснилось, что в официально оформленном доме действует так называемый "реабилитационный центр" для алко- и наркозависимых. Основания их пребывания и точное количество устанавливается.

Кроме того, прокуратура и ГБР начали производство, в котором проверят, должным ли образом служащие ГСЧС выполняли свои обязанности по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности на этом объекте.

Что было раньше: Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что пансионат "Золотое время" не существует ни в одном реестре и работал без разрешительных документов.

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что во всех областях проверят законность всех домов престарелых, а также условия проживания людей в них.

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