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Пожар в пансионате Харькова: задержали 4 человек и есть 3 версии

Пятница, 22 января 2021, 08:32
Пожар в пансионате Харькова: задержали 4 человек и есть 3 версии
Фото с Facebook Венедиктовой

Правоохранители задержали 4 человек, причастных к организации деятельности пансионата для пожилых людей в Харькове, где произошел пожар с 15 жертвами, им готовят сообщения о подозрении.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Прямая речь: "В рамках уголовного производства... задержан владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена – директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением.

Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен". 

 

Детали: Венедиктова добавила, что всем им готовятся сообщения о подозрении и ходатайства об избрании меры пресечения.

По данным правоохранителей, задержанные супруги являются учредителями общественной организации, которая использовалась для прикрытия деятельности, связанной с уходом за пожилыми людьми.

Стоимость пребывания в пансионате "Золотое время" они оценивали в среднем в 15 тысяч гривен (за какой период не указано – ред.).

Сейчас продолжаются следственные действия – правоохранители допрашивают работников пансионата, свидетелей, проводят обыски и осмотр места происшествия с привлечением экспертов.

Сейчас проверяют три версии трагедии:

  • поджог (занесение постороннего огня),
  • неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами,
  • замыкание электросети.

Отмечается, что у задержанного владельца на участке стоят два дома. На здание, в котором функционировал пансионат для пожилых людей, отсутствуют документы на ввод в эксплуатацию.

Кроме того, к нему без получения специальных разрешений, предусмотренных законодательством, было подключено электро- и газоснабжение – они были подведены от коммуникаций дома, оформленного надлежащим образом.

Во время первоочередных следственных действий выяснилось, что в официально оформленном доме действует так называемый "реабилитационный центр" для алко- и наркозависимых. Основания их пребывания и точное количество устанавливается.

Кроме того, прокуратура и ГБР начали производство, в котором проверят, должным ли образом служащие ГСЧС выполняли свои обязанности по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности на этом объекте.

Что было раньше: Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что пансионат "Золотое время" не существует ни в одном реестре и работал без разрешительных документов.

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что во всех областях проверят законность всех домов престарелых, а также условия проживания людей в них.

Предыстория:

  • 21 января в 15:03 в городе Харьков на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
  • В 16:14 пожар был локализован на площади 100 м.кв. В 16:53 – ликвидирован. На месте пожара обнаружены тела 15 человек.
  • По предварительной информации прокуратуры, пожар в частном доме престарелых, унесший 15 жизней, произошел из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.
  • Президент Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел Арсену Авакову открыть уголовное дело (такая функция – вне полномочий президента – ред.) и взять его под личный контроль, чтобы узнать причину пожара и выяснить, кто виноват в трагедии.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль созвал внеочередное заседание правительства.

Украинская правда

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Темы: Харьковпожар
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