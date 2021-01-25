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"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Словении

Понедельник, 25 января 2021, 01:42
Британский штамм коронавируса обнаружили в Словении

В Словении зафиксирован первый случай заражения штаммом коронавируса, который был обнаружен в Великобритании.

Источник: агентство STA

Детали: Председатель правительства Словении Янез Янша сообщил, что заражение обнаружили у гражданина Косово, который прибыл из Бельгии.

Что предшествовало: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 22 января заявил, что "британский" штамм коронавируса является не только более заразным, но и, вероятно, более смертельным.

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Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

VOC 202012/01 обнаружили уже в около 30 странах мира.

Напомним: Во Всемирной организации здравоохранения считают, что второй год пандемии COVID-19 может быть более жестким, чем первый.

Команда международных экспертов ВОЗ, которая будет исследовать происхождение пандемии COVID-19, 14 января наконец-то смогла прибыть в Китай.

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Темы: коронавирус
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