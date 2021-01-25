Разумков рассказал, как в Раде искореняют кнопкодавство

В рамках борьбы с кнопкодавством в сессионном зале Верховной Рады отключили от системы "Рада" свободные места, прорабатываются другие механизмы, чтобы это позорное явление отошло в прошлое.

Источник: спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета 25 января

Прямая речь: "Этого (кнопкодавства) почти уже нет, но "почти" нас также не устраивает ... Мы должны сделать так, чтобы это был не совсем приятный этап в истории Верховной Рады Украины. Главное в этом предложении слово - "истории".

Детали: Разумков проинформировал о технических вещах, которые уже были введены: в частности все свободные места в сессионном зале (зарезервированные для нардепов от территорий, которые сейчас оккупированы -ред.), которыми любили пользоваться нардепы, отключены от системы "Рада".

По состоянию на сейчас нарабатывается механизм, который позволит народному депутату голосовать исключительно со своего места. По словам спикера, когда заработает новая система "Рада", в зале на 100% будет снята возможность кнопкодавства. В зале также установят дополнительные видеокамеры для фиксации голосования депутатов.

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