В Беларуси внезапно объявили проверку боевой готовности армии
В Беларуси 25 января началась внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил республики.
Источник: Министерство обороны РБ
Детали: Отмечается, что проверка начата по распоряжению министра обороны республики под руководством начальника Генерального штаба.
Основной целью проводимых мероприятий является проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений и воинских частей выполнять свои задачи по предназначению в современных условиях.
Некоторые воинские части и подразделения уже получили задачу на приведение в высшие степени боевой готовности. Так, в частности, отдано соответствующее распоряжение на доукомплектование и приведение в боевую готовность одной из воинских частей 120-й гвардейской механизированной бригады.
Отмечается, что действия войск пройдут практически на всех полигонах Вооруженных Сил и отдельных участках местности.
Дословно: "Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях – преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах.
Пристальное внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем.
Завершить данную проверку планируется проведением контрольных занятий и тактических учений с боевой стрельбой различного уровня".
Предыстория:
- В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, правящий в стране свыше 26 лет.
- Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.
- Лукашенко также заявил, якобы Запад выступил против Беларуси с целью подобраться к России.