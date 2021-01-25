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В Беларуси внезапно объявили проверку боевой готовности армии

Понедельник, 25 января 2021, 15:05

В Беларуси 25 января началась внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил республики.

Источник: Министерство обороны РБ

Детали: Отмечается, что проверка начата по распоряжению министра обороны республики под руководством начальника Генерального штаба.

Основной целью проводимых мероприятий является проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений и воинских частей выполнять свои задачи по предназначению в современных условиях.

Некоторые воинские части и подразделения уже получили задачу на приведение в высшие степени боевой готовности. Так, в частности, отдано соответствующее распоряжение на доукомплектование и приведение в боевую готовность одной из воинских частей 120-й гвардейской механизированной бригады.

Отмечается, что действия войск пройдут практически на всех полигонах Вооруженных Сил и отдельных участках местности.

Дословно: "Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях – преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах.

Пристальное внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем.

Завершить данную проверку планируется проведением контрольных занятий и тактических учений с боевой стрельбой различного уровня".

Предыстория:

  • В Беларуси с  9 августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, правящий в стране свыше 26 лет.
  • Украина, многие европейские страныСША и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.
  • Лукашенко также заявил, якобы Запад выступил против Беларуси с целью подобраться к России.

Украинская правда
Темы: Беларусьармия


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