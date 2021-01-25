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Оккупанты 5 раз нарушили "тишину", в ВСУ один раненый

Понедельник, 25 января 2021, 17:34
Оккупанты 5 раз нарушили тишину, в ВСУ один раненый

В течение суток 25 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, в результате одного из них ранен украинский военнослужащий.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вблизи Южного российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Хутор Вольный вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.  В результате вражеского обстрела один украинский воин получил ранения.  Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь врачей.

Вблизи Тарамчука и Водяного, что на Приазовье, противник открывал огонь из стрелкового оружия, а у Водяного - еще и из подствольного гранатомета".

Детали: Отмечается, что на обстрелы противника украинские военнослужащие открывали огонь.

Предыстория: Около 12:00 25 января в результате обстрела боевиками позиций Объединенных сил в районе Золотого получил ранение военнослужащий ВСУ. Он в тяжелом состоянии.

По этой причине подгруппа по безопасности в Трехсторонний контактной группе собралась на внеочередное заседание.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСвойна
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