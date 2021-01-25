Байден рассмотрит все варианты ответа на задержание Навального - Белый дом
Понедельник, 25 января 2021, 23:25
США вновь призвали российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального и других россиян, задержанных на акциях протеста 23 января в десятках российских городов.
Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на пресс-брифинге, которую цитирует Reuters, Global news
Прямая речь Псаки: "Президент США Джо Байден рассмотрит все варианты как ответ на задержание Навального".
Детали: Псаки добавила, что Байден и его администрация оставляет за собой право принять меры в ответ на это задержание.
Она повторила предыдущий призыв к российским властям - освободить всех задержанных, а также "немедленно и без условий" освободить Навального.
Предыстория:
- Вечером 17 января Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления препаратом "новичок".
- В результате политика арестовали на 30 суток.
- Навальный записал видеообращение, в котором призвал россиян выходить на улицы и не бояться нынешней власти.
- 23 января по всей России были задержаны 3 711 участников акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Это рекорд за многие годы.
- Во время массовых акций протеста в Москве силовики применили силу против митингующих. Также жестоко разогнали митинги и в других городах России.