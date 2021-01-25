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Байден рассмотрит все варианты ответа на задержание Навального - Белый дом

Понедельник, 25 января 2021, 22:25
Байден рассмотрит все варианты ответа на задержание Навального - Белый дом

США вновь призвали российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального и других россиян, задержанных на акциях протеста 23 января в десятках российских городов.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на пресс-брифинге, которую цитирует Reuters, Global news

Прямая речь Псаки: "Президент США Джо Байден рассмотрит все варианты как ответ на задержание Навального".

Детали: Псаки добавила, что Байден и его администрация оставляет за собой право принять меры в ответ на это задержание.

Она повторила предыдущий призыв к российским властям - освободить всех задержанных, а также "немедленно и без условий" освободить Навального.

Предыстория:

  • Вечером 17 января Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления препаратом "новичок". 
  • В результате политика арестовали на 30 суток.
  • Навальный записал видеообращение, в котором призвал россиян выходить на улицы и не бояться нынешней власти.
  • 23 января по всей России были задержаны 3 711 участников акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Это рекорд за многие годы.
  • Во время массовых акций протеста в Москве силовики применили силу против митингующих. Также жестоко разогнали митинги и в других городах России.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БайденСШАРосcияНавальный
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