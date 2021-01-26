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Российская Госдума аплодисментами поблагодарила силовиков, разгонявших митинги

Вторник, 26 января 2021, 16:17
Фото moika78.ru

Российская Госдума встретила аплодисментами заявления об "умелой и разумной" работе силовиков, которые разгоняли митинги 23 января, били и задерживали людей.

Источник: Дождь со ссылкой на заседание Госдумы 26 января

Прямая речь замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрея Исаева: "За редким исключением эти люди – очень достойные граждане нашей страны – действовали профессионально, мужественно, умело, с достоинством и честью, защищая безопасность людей, защищая законность и независимость нашей родины. Я уверен, что парламент обязан поблагодарить их".

Детали: Слова депутата в Госдуме встретили аплодисментами.

Предыстория: 

Темы: РосcияакцииполицияНавальный


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