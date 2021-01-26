Российская Госдума аплодисментами поблагодарила силовиков, разгонявших митинги
Вторник, 26 января 2021, 15:17
Российская Госдума встретила аплодисментами заявления об "умелой и разумной" работе силовиков, которые разгоняли митинги 23 января, били и задерживали людей.
Источник: Дождь со ссылкой на заседание Госдумы 26 января
Прямая речь замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрея Исаева: "За редким исключением эти люди – очень достойные граждане нашей страны – действовали профессионально, мужественно, умело, с достоинством и честью, защищая безопасность людей, защищая законность и независимость нашей родины. Я уверен, что парламент обязан поблагодарить их".
Детали: Слова депутата в Госдуме встретили аплодисментами.
Предыстория:
- Вечером 17 января российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления препаратом "Новичок". 18 января его арестовали на 30 суток.
- Навальный записал видеообращение, в котором призвал россиян выходить на улицы и не бояться нынешней власти.
- Во время массовых акций протеста 23 января в Москве силовики применили силу против митингующих. Также жестоко разогнали митинги и в других городах России.
- 23 января по всей России задержали рекордное за многие годы количество митингующих – 3 711 человек.