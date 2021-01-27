В России в полусотне городов запланировали акции в поддержку Навального
Среда, 27 января 2021, 12:00
В воскресенье 31 января в более 50 городах России снова объявили акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.
Источник: Telegram-канал "Команда Навального"
Детали: Акции объявлены в, в том числе, Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Хабаровске.
В Москве сторонники политика планируют собраться на Лубянской площади, у штаб-квартиры ФСБ.
Отмечается, что митингующие требуют "не просто свободы для Навального, а свободы для всех".
Предыстория:
- 17 января Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления препаратом "Новичок". 18 января его арестовали на 30 суток.
- Навальный призвал россиян выходить на улицы 23 января.
- Во время массовых акций протеста в Москве силовики применили силу против митингующих. Также жестоко разогнали митинги и в других городах России.
- 23 января по всей России задержали рекордное за много лет количество митингующих - 3711 человек.