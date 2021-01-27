В России в полусотне городов запланировали акции в поддержку Навального

В воскресенье 31 января в более 50 городах России снова объявили акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник: Telegram-канал "Команда Навального"

Детали: Акции объявлены в, в том числе, Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Хабаровске.

В Москве сторонники политика планируют собраться на Лубянской площади, у штаб-квартиры ФСБ.

Отмечается, что митингующие требуют "не просто свободы для Навального, а свободы для всех".

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