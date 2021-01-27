Водный кризис: в Крыму на грани высыхания еще одно водохранилище

Еще три населенных пункта в оккупированном Россией Крыму переведут на скважины, так как заканчиваются запасы воды в питающем их Балановском водохранилище.

Источник: "Новости Крыма" со ссылкой на гендиректора компании "Вода Крыма" Владимира Баженова

Детали: По словам Баженова, запасов в водохранилище хватит на водоснабжение сел в ближайшие два месяца, за это время необходимые работы по оборудованию скважин будут завершены.

Напомним: Экологи заявляют, что в оккупированном Крыму почти иссякли запасы питьевой воды. Ученые считают, что жители полуострова получают воду по графику из-за истощения ее запасов на полуострове, при этом если в ближайшие месяцы не пройдут обильные дожди, Крым может остаться совсем без воды.

При этом, по прогнозу эксперта Национальной академии аграрных наук Михаила Яцюка, в 2021 году водохранилища Крыма не получат дополнительного питания благодаря осадкам, как на это надеются оккупанты.

В начале года стало известно, что в оккупированном Крыму пересохло Аянское водохранилище, которое обеспечивало пресной водой жителей Симферополя.