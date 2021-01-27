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Зеленский одобрил решение СНБО, которое должно вернуть тюрьму за ложь в декларации

Среда, 27 января 2021, 13:52
Зеленский одобрил решение СНБО, которое должно вернуть тюрьму за ложь в декларации

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации.

Источник: сайт Офиса президента

Детали: Решение предусматривает внесение в Верховную Раду законопроекта, который возвращает наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

Так, предлагается изменить статью 366-2 УК (декларирования недостоверной информации).

Предполагается, что умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, будет караться:

  • Или штрафом - от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • Или общественными работами на срок от 150 до 240 часов;
  • Или ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью - на срок до 3 лет.

Если субъект декларирования умышленно внес недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных более чем 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то предлагается наказание:

  • Или штраф от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов;
  • Или общественные работы на срок от 150 до 240 часов;
  • Или ограничение свободы на срок до 2 лет;
  • Или лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Кроме того, предлагается внести изменения в статью 366-3 УК (непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления).

Следовательно, за умышленное непредставление декларации предполагается наказывать:

  • Или штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • Или общественными работами на срок от 150 до 240 часов;
  • Или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

СНБО одобрил этот законопроект и рекомендовал президенту подать его на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный.

Вскоре на сайте Рады появилась страница законопроекта №4651 относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Законопроект определен как неотложный. Его текста на сайте Рады пока нет.

Предыстория:

  • 27 октября Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Это решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в полной проверке и мониторинге образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • 4 декабря Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование - за ложь о состоянии предусмотрели штраф и ограничение свободы.
  • 23 декабря Зеленский подписал закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийдекларацииСНБО
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