Зеленский одобрил решение СНБО, которое должно вернуть тюрьму за ложь в декларации

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации.

Источник: сайт Офиса президента

Детали: Решение предусматривает внесение в Верховную Раду законопроекта, который возвращает наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

Так, предлагается изменить статью 366-2 УК (декларирования недостоверной информации).

Предполагается, что умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, будет караться:

Или штрафом - от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан;

Или общественными работами на срок от 150 до 240 часов;

Или ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью - на срок до 3 лет.

Если субъект декларирования умышленно внес недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных более чем 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то предлагается наказание:

Или штраф от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов;

Или общественные работы на срок от 150 до 240 часов;

Или ограничение свободы на срок до 2 лет;

Или лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Кроме того, предлагается внести изменения в статью 366-3 УК (непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления).

Следовательно, за умышленное непредставление декларации предполагается наказывать:

Или штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан;

Или общественными работами на срок от 150 до 240 часов;

Или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

СНБО одобрил этот законопроект и рекомендовал президенту подать его на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный.

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