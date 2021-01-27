Зеленский одобрил решение СНБО, которое должно вернуть тюрьму за ложь в декларации
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации.
Источник: сайт Офиса президента
Детали: Решение предусматривает внесение в Верховную Раду законопроекта, который возвращает наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.
Так, предлагается изменить статью 366-2 УК (декларирования недостоверной информации).
Предполагается, что умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, будет караться:
- Или штрафом - от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан;
- Или общественными работами на срок от 150 до 240 часов;
- Или ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью - на срок до 3 лет.
Если субъект декларирования умышленно внес недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных более чем 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то предлагается наказание:
- Или штраф от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов;
- Или общественные работы на срок от 150 до 240 часов;
- Или ограничение свободы на срок до 2 лет;
- Или лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
Кроме того, предлагается внести изменения в статью 366-3 УК (непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления).
Следовательно, за умышленное непредставление декларации предполагается наказывать:
- Или штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан;
- Или общественными работами на срок от 150 до 240 часов;
- Или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
СНБО одобрил этот законопроект и рекомендовал президенту подать его на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный.
Вскоре на сайте Рады появилась страница законопроекта №4651 относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Законопроект определен как неотложный. Его текста на сайте Рады пока нет.
Предыстория:
- 27 октября Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Это решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в полной проверке и мониторинге образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
- 4 декабря Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование - за ложь о состоянии предусмотрели штраф и ограничение свободы.
- 23 декабря Зеленский подписал закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование.